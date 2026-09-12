Ejder meyvesinde 250 bin liralık hedef: Bu yıl 1 ton ürün bekleniyor

Neşe Özbek'in 4 yıl önce tesisi kurarak hem örnek bir işe imza attığını hem de diğer üreticilere rol model olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ejder meyvesi hassas bir bitki. Bölge şartlarımızda açık alanda yetiştirilmesi mümkün değil, çünkü eksi derecelere karşı oldukça duyarlı.

Üreticilerimiz kontrollü sera ortamında bu işin olabileceğini kanıtlamış durumda. Kış aylarında sıcaklıkların eksi değerlere düşme riskine karşı serada ısıtma yaparak bitkiyi koruyorlar ve bu sayede oldukça verimli bir ürün elde ediyorlar." dedi.