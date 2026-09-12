Alanya'da kruvaziyer hareketliliği: 193 metrelik gemi limana yanaştı

Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı. Geminin bir sonraki durağı Antalya olacak.
1 Mısır'ın ardından rotasını Alanya'ya çevirdi
Mısır'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 193 metrelik kruvaziyer ilçeye ulaştı.
2 Gemide yolcudan çok personel bulunuyor
Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Rus 199 yolcu ve 390 personel bulunuyor.
3 Turistler ören yerlerini ziyaret ettiler
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.