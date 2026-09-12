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  • Alanya'da kruvaziyer hareketliliği: 193 metrelik gemi limana yanaştı

Alanya'da kruvaziyer hareketliliği: 193 metrelik gemi limana yanaştı

Palau bayrağı taşıyan "Astoria Grande" kruvaziyeri, rotası kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine demirledi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alanya'da kruvaziyer hareketliliği: 193 metrelik gemi limana yanaştı

Palau bayraklı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı. Geminin bir sonraki durağı Antalya olacak.

1 Mısır'ın ardından rotasını Alanya'ya çevirdi

Mısır'ın ardından rotasını Alanya'ya çevirdi

Mısır'dan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 193 metrelik kruvaziyer ilçeye ulaştı.

2 Gemide yolcudan çok personel bulunuyor

Gemide yolcudan çok personel bulunuyor

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Rus 199 yolcu ve 390 personel bulunuyor.

3 Turistler ören yerlerini ziyaret ettiler

Turistler ören yerlerini ziyaret ettiler

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

4 Bir sonraki durak Antalya

Bir sonraki durak Antalya

Lüks geminin bir sonraki durağının Antalya olacağı öğrenildi.
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