38 ülkeyi Türkiye’den yönetecek
Geçtiğimiz yıl Vaillant Group Türkiye ve DemirDöküm’ün CEO’su olarak göreve getirilen Alper Avdel, Vaillant Group’un tüm ihracat çalışmalarının yürütüldüğü Vaillant International’ın da yönetimini üstlendi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Avdel, Ortadoğu’dan ABD’ye kadar 38 ülkenin ihracat çalışmalarını Türkiye’den yönetecek. Grup bünyesinde 17 yıldır görev yapan Avdel, yeni görevinde yerli üretimin tüm dünyaya yayılması sürecinde önemli adımlar atacak. Yeni atama, Vaillant Group Türkiye operasyonlarını büyütecek.
Hong Kong, Tayvan ve Avustralya haricinde 38 ülke Türkiye’ye bağlı faaliyet gösterecek. Vaillant Türkiye ve DemirDöküm, 2018 sonunda 400 milyon dolar ciro hedefliyor.
Bunun yüzde 30’unu ihracat oluşturuyor. Şirketin hedefi ihracatın ciro içindeki payını 2020 yılında yüzde 50’ye çıkarmak.
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