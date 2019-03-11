Doğan Grubu’na geri döndü
Cem Eriç, perakende sektörünün deneyimli profesyonellerinden biri.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2010-2017 yılları arasında Eczacıbaşı Holding/İş GYO ortaklığında başta Levent Kanyon projesi olmak üzere her iki grubun gayrimenkul portföyünün geliştirme ve yönetim faaliyetlerini yürüten şirketin genel müdürlüğünü üstlenmişti.
Eriç, 2017’nin ekim ayında D&R genel müdürü olarak Doğan Grubu’na katıldı. D&R’ın Turkuvaz Medya’ya satışının ardından Doğan Grubu ile yolları ayrılan Eriç, gruba geri dönüyor.
Eriç, Bodrum Marina’nın genel müdürü ve yönetim kurulu murahhas üyesi ve Trump Towers (D Gayrimenkul Yatırımları) yönetim kurulu murahhas üyesi oldu. Ayrıca Doğan Grubu turizm şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev alacak.
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