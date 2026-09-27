"2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek"

Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Projemiz kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ve bin 633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi'nde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.



Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi kurulacağını bildirdi.