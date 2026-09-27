Temmuz ayına 58 bin 500 dolar seviyesinden başlayan lider kripto para birimi Bitcoin, bu çeyrekte gösterdiği %43,5’lik değer artışıyla 84 bin doların üzerine yerleşti. Bu ivme, Bitcoin’in yaklaşık %80 yükseldiği 2017 yılından bu yana kaydettiği en güçlü üçüncü çeyrek performansı olarak kayıtlara geçiyor.

Pazar günü %0,84’lük yükselişle 84 bin 626 dolardan işlem gören Bitcoin, cuma günü tamamlanan büyük ölçekli üç aylık opsiyon sözleşmelerinin vade sonunu da sert bir dalgalanma yaşamadan, kar satışlarının sınırlı kalmasıyla atlattı.

Ethereum Tarafında Tarihi Başarı

Piyasanın ikinci büyük oyuncusu Ethereum ise performansıyla Bitcoin'i geride bıraktı. Üçüncü çeyrekte %71’e yakın bir değer artışı yakalayan Ethereum, tarihinin en güçlü üçüncü çeyrek dönemine imza atmaya hazırlanıyor. Gün içinde %0,66 yükselen Ethereum, 2 bin 704 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Kurumsal Tarafta "Banka Düzenlemesi" Çağrısı

Piyasadaki yükseliş sürerken kurumsal katılım ve mevzuat tartışmaları da hız kazandı. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, ABD bankalarının kripto teminatlı krediler ve saklama hizmetlerinde daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Uluslararası bankacılık standartlarında en riskli kripto varlıklara uygulanan %1.250’lik risk ağırlığı oranının esnetilmesini isteyen Saylor; saklama, kredi teminatı ve doğrudan yatırım faaliyetlerinin farklı risk kategorilerinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bitget Saldırısı Sonrası Çalıntı Varlıklar Hareketlendi

Piyasadaki olumlu havaya karşın güvenlik endişeleri de gündemdeki yerini koruyor. Bitget borsasından çalınan 387,5 milyon dolarlık varlığın yaklaşık 83 milyon dolarlık XRP kısmının farklı cüzdanlara transfer edildiği tespit edildi. XRP Ledger’ın teknik yapısı gereği Ripple çalınan varlıkları doğrudan donduramazken, borsalar ilgili hesaplara kısıtlama getirmek için harekete geçti.

Bitget yetkilileri ise tüm kayıpların koruma fonu tarafından karşılandığını ve kullanıcı bakiyelerinin güvende olduğunu açıkladı. Borsa, varlık çekim işlemlerinin kademeli olarak açılacağını duyurdu:

Bitcoin (BTC): 28 Eylül

Ethereum (ETH): 29 Eylül

Tether (USDT): 30 Eylül

Altcoin Piyasasında Son Durum

Piyasanın geneline bakıldığında altcoin tarafında daha karışık bir seyir hakim. Güncel fiyatlamalar şu şekilde gerçekleşti: