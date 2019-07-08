Gelişen pazarlardan sorumlu olacak
Pfizer dünyasında lider okulu olarak nitelendirilen Pfizer Türkiye, yurtdışına gönderdiği
yöneticilere bir yenisini daha ekledi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
23 yıldır Pfizer Türkiye ailesinin bir üyesi olan ve 2014 yılından beri Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Elif Aral, Pfizer Gelişen Pazarlar, Aşı Grubu Lideri olarak atandı.
Aral, kariyerine 1995’te Pfizer Türkiye’de yönetici adayı olarak başladı.
Pfizer bünyesinde strateji, iş geliştirme, pazarlama gibi farklı roller üstlenen Aral, Pfizer’de Kafkaslar ve Orta Asya (CauCAR) Bölgesi’nin kurulması ve yönetilmesinde önemli çalışmalara imza attı.
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