OMSAN’a genel müdür
OYAK Grup şirketlerinden OMSAN Lojistik’in yeni genel müdürü Dr. Bülent Sabuncu oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Sabuncu, aynı üniversitede iktisat yüksek lisans programını tamamladı ve İstanbul Üniversitesi’nde iktisat doktorasıyaptı.
Sabuncu, sırasıyla OYAK Portföy Yönetimi, Global Portföy Yönetimi ve Balnak Lojistik Grup’ta çeşitli görevlerde bulundu.
Bülent Sabuncu, 2014 yılından bu yana FLO Mağazacılık ve Pazarlama’da icra kurulu üyesi ve CFO olarak görev yapıyordu.
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