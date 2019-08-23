Polisan’ı yönetecek
Polisan Holding ve grup şirketlerinde operasyonların daha verimli yürütülmesi, organizasyonun güçlendirilmesi, yer alınan sektörlerde liderliğin pekiştirilmesi ve ‘Geleceğin Polisanı’nın birlikte oluşturulması hedefleriyle üst yönetimde değişim kararı alındı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Polisan Holding’te CEO’luk görevini ekim ayı itibarıyla Murat Yıldıran devralacak. Türkiye’de yatırım bankacılığı alanında çalışma hayatına başlayan Yıldıran, Başbakanlık Kamu Ortaklığı Özelleştirme İdaresi’nde önemli projelerin yönetilmesinde görev aldıktan sonra Londra’daki Samuel Montagu Bankası’na geçti.
Daha sonra Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası’nda (EBRD) uzun yıllar proje finansmanı (borç, sermaye) ve şirket birleşme ve satın alma konularında çeşitli ülkelerde yönetici olarak çalıştı.
Son 12 yıldır Türkiye ve yabancı ülkelerde farklı sektör ve coğrafyalarda faaliyet gösteren şirketlerde CEO, finans ve risk komitesi başkanı, yönetim kurulu üyesi ve danışmanı olarak görev aldı.
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