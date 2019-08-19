Sabancı’da bayrak değişimi
Son dönemde büyük holdinglerin üst yönetimleri hareketli. Gerek ekonomideki küçülme gerekse şirketlerin yenilik arayışı üst yönetimlerin değişmesine neden oluyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu değişime katılan şirketlerden biri de Sabancı Holding oldu. İki yıldır Sabancı Holding’te yönetim kurulu üyesi ve CEO olarak görev yapan Mehmet Göçmen görevini devrediyor.
Sabancı Holding CEO’luğu görevine halen Sabancı Holding’in sanayi grup başkanı olarak görev yapmakta olan Cenk Alper atandı. Alper’in deneyimleri, teknoloji ve inovasyon odaklı bakış açısı ve vizyonuyla devam eden stratejik dönüşüm yolculuğuna liderlik etmesi bekleniyor.
Cenk Alper, Sabancı Holding’e 1996 yılında, Beksa bünyesinde proses mühendisi olarak katıldı. Beksa’da yurtiçi ve yurtdışı çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007 yılında Kordsa’ya global teknoloji direktörü olarak atandı.
Kordsa bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunduktan sonra 2013-2017 yılları arasında CEO olarak görev yaptı. 2017 yılında ise Sabancı Holding’in sanayi grup başkanı olarak atandı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?