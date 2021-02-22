Önceki hafta başlayan yükselişini geçen haftaya da taşıyan 10 yıl vadeli ABD tahvil faizi yüzde 1,30 seviyesinin üzerini test ederken son bir yılın zirve seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

21 Şubat 2021 tarihli sayıdan

Bu yükselişin ise kaçınılmaz olarak değerli metaller üzerinde baskı yarattığına dikkat çekiliyor. 1.830 dolar aşılmadıkça 1.800 doların altının test edilme riski yüksek görülüyordu.

Beklendiği gibi ons altın yeniden 1.800 doların altına geriledi. Uzmanlar, kısa vadede geri çekilmenin devam etmesi durumunda 1.765 dolar seviyelerinin destek noktası olarak izlenebileceğini kaydediyor.

Görünümün iyileşmesi için ise 1.820 dolar ara direnç olmak üzere 1.830 doların aşılması gerektiğine de vurgu yapılıyor. Diğer taraftan ABD tahvil faizlerinin yıl içinde daha yüksek seviyelere ulaşacağına yönelik beklenti de korunuyor.