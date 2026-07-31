1 bedelsiz, 1 temettü: 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,2747252 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,2335164 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 28,965 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), %133,80281 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Yeo Teknoloji’nin 355.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 475.000.000 TL artırılarak 830.000.000 TL’ye çıkarılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında toplam 475.000.000 TL nominal tutarlı pay ihraç edilecek. Artırımın 266.367.619,60 TL’lik kısmı iç kaynaklardan, 208.632.380,40 TL’lik kısmı ise kâr payından karşılanacak.

İç kaynaklardan karşılanacak tutarın 75.091.945,92 TL’si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından, 190.523.820,19 TL’si geçmiş yıl kârlarından ve 751.853,49 TL’si diğer sermaye yedeklerinden sağlanacak.

Şirket açıklamasında, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 31 Temmuz 2026 olduğu belirtildi. Kayıt tarihi 3 Ağustos 2026, ödeme tarihi ise 4 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

YEOTK paylarında önceki kapanış fiyatı 93,00 TL olurken, %133,80281 bedelsiz sermaye artırımı sonrası bölünme sonrası teorik fiyat 39,777 TL olarak hesaplandı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK)

• %75,03313 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

• %58,76968 Kâr Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı

• Toplam %133,80281 Bedelsiz Sermaye Artırımı

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 39,777 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)