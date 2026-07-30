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Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı?

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 38,9 milyon dolarlık hisse senedi, 805,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 137 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) aldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 38,9 milyon dolarlık hisse senedi, 805,5 milyon dolarlık DİBS ve 137 milyon dolarlık ÖST aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 24 Temmuz haftasında 41 milyar 110,8 milyon dolardan 41 milyar 388,6 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 964,7 milyon dolardan 17 milyar 680,2 milyon dolara ve ÖST stoku da 3 milyar 901,4 milyon dolardan 4 milyar 24,3 milyon dolara yükseldi.

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