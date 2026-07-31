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Unutan cezalı duruma düşecek: MTV ve gelir vergisinde taksit süresi bugün doluyor

Bugün 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile 2025 yılı gelir vergisinin 2. taksitini ödemek için son gün. Ödemelerinizi Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar, PTT veya vergi daireleri üzerinden yapabilirsiniz.

Edip Üçok
Edip Üçok
Unutan cezalı duruma düşecek: MTV ve gelir vergisinde taksit süresi bugün doluyor

Bugün 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile 2025 yılında elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi sona eriyor.

 

1 Ödeme kanalları ve yöntemleri

Ödeme kanalları ve yöntemleri

Taksit ödemeleri Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil Uygulaması, anlaşmalı bankaların kart veya hesapları ile PTT iş yerleri ve vergi dairelerinden yapılabiliyor. Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi üzerinden şifreye ihtiyaç duymadan; plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil veya sahiplik belgesi tarihiyle kolayca gerçekleştirebiliyor.

2 Taksitler zamanında ödenmezse ne olur?

Taksitler zamanında ödenmezse ne olur?

Yasal ödeme süresi geçtikten sonra ödenmeyen her gün için borcunuza gecikme zammı eklenir. Borcun ödenmemesi durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yasal takip başlatılabilir ve banka hesaplarınıza ya da varlıklarınıza e-haciz uygulanabilir. MTV borcu bulunan araçların fenni muayenesi yapılamaz ve noter üzerinden satış veya devir işlemleri gerçekleştirilemez. Ayrıca devletten alacağınız herhangi bir vergi iadesi varsa, bu tutar ödenmemiş borçlarınıza otomatik olarak mahsup edilir.

3 Güvenli ödeme için dikkat edilmesi gerekenler

Güvenli ödeme için dikkat edilmesi gerekenler

İnternet üzerinden ödeme yaparken sahte sitelere karşı dikkatli olun; adres çubuğuna doğrudan gib.gov.tr veya bankanızın resmi adresini yazarak giriş yapın.
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