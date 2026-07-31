Unutan cezalı duruma düşecek: MTV ve gelir vergisinde taksit süresi bugün doluyor

Yasal ödeme süresi geçtikten sonra ödenmeyen her gün için borcunuza gecikme zammı eklenir. Borcun ödenmemesi durumunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yasal takip başlatılabilir ve banka hesaplarınıza ya da varlıklarınıza e-haciz uygulanabilir. MTV borcu bulunan araçların fenni muayenesi yapılamaz ve noter üzerinden satış veya devir işlemleri gerçekleştirilemez. Ayrıca devletten alacağınız herhangi bir vergi iadesi varsa, bu tutar ödenmemiş borçlarınıza otomatik olarak mahsup edilir.