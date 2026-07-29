Brisa ikinci çeyrek bilanço tarihini açıkladı

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA), 2026 yılı ikinci çeyrek bilançosunun açıklanacağı tarihi yatırımcılarıyla paylaştı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya göre, 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin sınırlı incelemeden geçmiş finansal raporların 5 Ağustos 2026 tarihinde seans sonrasında yayımlanması planlanıyor.
Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:
Şirketimizin 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren ara dönemine ilişkin sınırlı incelemeden geçmiş finansal raporlarının 5 Ağustos 2026 tarihinde seans sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi planlanmaktadır.