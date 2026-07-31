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Ticaret Bakanlığına 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Ticaret Bakanlığı, 14 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ticaret Bakanlığına 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu personel, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak.

Bu kapsamda, Bakanlıkça sözlü/uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınavların sonucuna göre 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, dijital ortamda 17-28 Ağustos döneminde yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı'nın "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak adaylar, başarılı olanların listesi ve alım sürecine ilişkin tüm bilgiler, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

İlanda, başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler de yer alıyor.

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