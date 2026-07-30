ARA
DOLAR
47,41
0,05%
DOLAR
EURO
54,77
0,67%
EURO
ALTIN
6142,18
0,01%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Batı Ege GYO 5 taksitlik temettü takvimini açıkladı

Batı Ege GYO 5 taksitlik temettü takvimini açıkladı

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO), 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar payı dağıtımını onayladı.

Ekonomist
Ekonomist
Batı Ege GYO 5 taksitlik temettü takvimini açıkladı

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO), hissedarlarına 1 TL nominal değerli pay başına toplam net 0,1226992 TL nakit kar payı ödeyecek. Şirketin GYO statüsü sebebiyle %0 stopaj oranının uygulanacağı temettü ödemeleri yatırımcılara 5 taksit halinde gerçekleştirilecek.

Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olması nedeniyle stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Temettü takvimi ve her taksitte ödenecek tutarlar şöyle:

1. taksit: 20 Ağustos 2026 tarihinde toplam 25 milyon TL, pay başına brüt ve net 0,0306748 TL

2. taksit: 20 Ekim 2026 tarihinde toplam 10 milyon TL, pay başına brüt ve net 0,0122699 TL

3. taksit: 21 Aralık 2026 tarihinde toplam 15 milyon TL, pay başına brüt ve net 0,0184049 TL

4. taksit: 22 Şubat 2027 tarihinde toplam 25 milyon TL, pay başına brüt ve net 0,0306748 TL

5. taksit: 20 Nisan 2027 tarihinde toplam 25 milyon TL, pay başına brüt ve net 0,0306748 TL

Borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına ödemelerin sırasıyla 24 Ağustos 2026, 22 Ekim 2026, 23 Aralık 2026, 24 Şubat 2027 ve 22 Nisan 2027 tarihlerinde aktarılması planlanıyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL