Batı Ege GYO 5 taksitlik temettü takvimini açıkladı

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO), hissedarlarına 1 TL nominal değerli pay başına toplam net 0,1226992 TL nakit kar payı ödeyecek. Şirketin GYO statüsü sebebiyle %0 stopaj oranının uygulanacağı temettü ödemeleri yatırımcılara 5 taksit halinde gerçekleştirilecek.

Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünde olması nedeniyle stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Temettü takvimi ve her taksitte ödenecek tutarlar şöyle:

1. taksit: 20 Ağustos 2026 tarihinde toplam 25 milyon TL, pay başına brüt ve net 0,0306748 TL

2. taksit: 20 Ekim 2026 tarihinde toplam 10 milyon TL, pay başına brüt ve net 0,0122699 TL

3. taksit: 21 Aralık 2026 tarihinde toplam 15 milyon TL, pay başına brüt ve net 0,0184049 TL

4. taksit: 22 Şubat 2027 tarihinde toplam 25 milyon TL, pay başına brüt ve net 0,0306748 TL

5. taksit: 20 Nisan 2027 tarihinde toplam 25 milyon TL, pay başına brüt ve net 0,0306748 TL

Borsada işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına ödemelerin sırasıyla 24 Ağustos 2026, 22 Ekim 2026, 23 Aralık 2026, 24 Şubat 2027 ve 22 Nisan 2027 tarihlerinde aktarılması planlanıyor.