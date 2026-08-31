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2 şirket bu hafta Borsa İstanbul'da işleme başlıyor

İntetra Teknoloji payları 1 Eylül 2026’da 53,60 TL baz fiyatla, Bakırcı GYO payları ise 2 Eylül 2026’da 12,93 TL baz fiyatla yatırımcıların işlemine açılacak.

Ekonomist
Ekonomist
2 şirket bu hafta Borsa İstanbul'da işleme başlıyor

Borsa İstanbul’da iki şirketin payları Eylül ayının ilk günlerinde işlem görmeye başlayacak. İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. ile Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arz edilen payları Yıldız Pazar’da yatırımcılarla buluşacak.

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin sermayesini temsil eden 160 milyon TL nominal değerli payları, Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi kapsamında kota alındı. Şirketin halka arz edilen 40 milyon TL nominal değerli payları, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.

INTET.E işlem koduyla işlem görecek payların baz fiyatı 53,60 TL olarak belirlendi. Paylarda sürekli işlem yöntemi uygulanırken, ilgili işlem sırasında maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesini temsil eden 668 milyon TL nominal değerli payları da Kotasyon Yönergesi’nin 12’nci maddesi kapsamında kota alındı. Şirketin halka arz edilen 167 milyon TL nominal değerli payları, 2 Eylül 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

BKRGY.E işlem koduyla işlem görecek Bakırcı GYO paylarında baz fiyat 12,93 TL olarak belirlenirken, sürekli işlem yöntemi uygulanacak. Bu sırada da maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.

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