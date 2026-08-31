Ekran yorgunluğundan gerçek temasa: Yapay zeka flört ve ilişkileri nasıl değiştiriyor?

Bumble'ın kurucusu Whitney Wolfe Herd, arkadaşlık uygulamalarının geleceğinin yapay zekada olduğunu belirterek çevrim içi flört dünyasını değiştirecek yeni vizyonlarını açıkladı.

Sky News'de yer alan habere göre; şirket, kullanıcıların saatlerce profil kaydırarak zaman kaybetmesini önlemek için her kullanıcının bir "yapay zeka flört danışmanı" olacağı bir sistem üzerinde çalışıyor.

Yapay zeka koçluk yapacak

Bu sisteme göre kişisel yapay zeka temsilcileri, diğer kullanıcıların yapay zekalarıyla iletişime geçerek kişisel tercihleri, değerleri ve uyum ihtimallerini analiz edecek. Yapay zeka, yüzlerce profil arasından sadece en uygun olan birkaç kişiyi eleyerek kullanıcıya sunacak ve doğrudan gerçek hayatta buluşulmasını önerecek. Ayrıca sistem, kullanıcılara profil oluşturma ve iletişim kurma konularında da koçluk yapacak.

Kaliteli buluşmalar yaptırmayı amaçlıyor

Son dönemde kullanıcılar arasında artan "profil kaydırma yorgunluğunu" azaltmayı hedefleyen bu yaklaşım, sosyal medyada popüler bilim kurgu dizisi Black Mirror'ın "Hang the DJ" bölümüne benzetilerek tartışmalara yol açtı. İnsan ilişkilerindeki doğallığı bozacağını savunan eleştirilere rağmen şirket, yapay zekanın amacının insanları ekrandan kurtarıp gerçek dünyada daha hızlı ve kaliteli buluşmalar yapmalarını sağlamak olduğunu ifade ediyor.