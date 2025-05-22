22 Mayıs borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 76,28 puan artarak 9.475,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 52,33 puan ve yüzde 0,56 artışla 9.451,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.353,85 puanı, en yüksek 9.521,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 değer kazancıyla 9.475,21 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 92,07 puan ve yüzde 0,89 kazançla 10.404,16 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,59 ile metal ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 2,30 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 44'ü geriledi, 3 tanesi ise yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının ülkenin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkiyebileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

ABD tarafında yaşanan belirsizlikler, ülkede tahvil faizlerinin yükselmesine neden olurken, bu durum küresel piyasalarda satış baskısı yaratıyor.

Bugün yurt içinde ise 2. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan konuştu.

Karahan, bir önceki rapor dönemiyle aynı şekilde, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Japonya'da enflasyon ve ABD'de bekleyen konut satışlarının takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 294 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 294 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 171 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,7694, satışta 38,9247 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,7331, satışta 38,8883 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1290, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 143,80 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 azalışla 63,7 dolardan işlem görüyor.

