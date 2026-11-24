Kredi kartı faizleri ve POS komisyonlarının belirlenmesinde esas alınan referans oran, 37 ay aradan sonra ilk kez yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e indirildi. Kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat hesaplarına yönelik yeni faiz oranları 1 Aralık 2026 tarihinde uygulanmaya başlayacak.
1 TCMB kredi kartı faiz oranlarını güncelledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında kredi kartı işlemlerinde geçerli olacak azami faiz oranlarını açıkladı. Yayımlanan tabloya göre, kredi kartı faizlerinin belirlenmesinde esas alınan referans oran yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e çekildi.
Böylece Türk lirası cinsinden kredi kartlarında dönem borcuna göre belirlenen azami akdi faiz oranlarında 0,17 puanlık indirime gidildi.
Yeni faiz tarifesi 1 Aralık 2026'da yürürlüğe girecek.
2 Borç tutarına göre yeni kredi kartı faiz oranları
Yeni düzenlemeyle dönem borcu 30 bin TL'nin altında kalan kredi kartları için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25 yerine yüzde 3,08 olarak uygulanacak. Bu grupta azami gecikme faizi de yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e çekildi.
Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olan kredi kartlarında yüzde 3,75 olan azami akdi faiz oranı yüzde 3,58'e, yüzde 4,05 olan gecikme faizi ise yüzde 3,88'e düşürüldü.
Dönem borcu 180 bin TL'yi aşan kartlarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e indirilirken, gecikme faizi yüzde 4,55 yerine yüzde 4,38 olarak uygulanacak.
3 Nakit avans ve KMH faizleri ne kadar oldu?
Nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) işlemlerinde de faiz indirimine gidildi. Aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,08'e çekilirken, yüzde 4,55 olan azami gecikme faizi yüzde 4,38'e indirildi.
Söz konusu işlemlerde azami akdi faiz oranı daha önce yüzde 4,25 olarak uygulanıyordu.
4 Yabancı para işlemlerinde akdi ve gecikme faizleri ne kadar olacak?
Yabancı para cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde de faiz oranları aşağı çekildi. Aylık azami akdi faiz yüzde 2,98 yerine yüzde 2,86 olarak uygulanacak.
Bu işlemlerde yüzde 3,28 olan azami gecikme faizi ise yüzde 3,16'ya düşürüldü.