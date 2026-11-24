Yeni düzenlemeyle dönem borcu 30 bin TL'nin altında kalan kredi kartları için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25 yerine yüzde 3,08 olarak uygulanacak. Bu grupta azami gecikme faizi de yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e çekildi.

Dönem borcu 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olan kredi kartlarında yüzde 3,75 olan azami akdi faiz oranı yüzde 3,58'e, yüzde 4,05 olan gecikme faizi ise yüzde 3,88'e düşürüldü.

Dönem borcu 180 bin TL'yi aşan kartlarda ise azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e indirilirken, gecikme faizi yüzde 4,55 yerine yüzde 4,38 olarak uygulanacak.