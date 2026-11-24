İş dünyasında uzun yıllar teknik uzmanlık, deneyim ve operasyonel verimlilik kariyer basamaklarını çıkmak için yeterli görülüyordu. Yapay zekâ bu beklentileri yeniden şekillendiriyor. Artık çalışanların sadece işlerini iyi yapmaları yeterli değil. Aynı zamanda değişime hızla uyum sağlamaları, eleştirel düşünmeleri ve farklı disiplinlerle birlikte çözüm üretmeleri gerekiyor.

Ekonomist’in 08 - 21 Kasım 2026 tarihli sayısından

Korn Ferry’nin 2027 Talent Trends araştırmasına göre adaptasyon, eleştirel düşünme ve iş birliği geleceğin en kritik çalışan yetkinlikleri arasında yer alıyor. Araştırma, yöneticilerin rolünün de operasyonları yönetmekten değişime rehberlik etmeye doğru evrildiğini ortaya koyuyor. Korn Ferry’nin 75’ten fazla ülkede bin 300’ün üzerinde yönetici ve yetenek yönetimi profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2027 Talent Trends araştırması, şirketlerin önümüzdeki dönemde beceri açığı, iş gücünün yeniden tasarlanması ve liderlik dönüşümüne odaklanacağını gösteriyor.

Dönüşüm liderle başlıyor

Korn Ferry Kıdemli Müşteri Ortağı Hakan Kaplan’a göre iş gücünü yeniden tasarlamak yapay zekânın insanın yerini alıp almayacağını tartışmak anlamına gelmiyor. Organizasyondaki her rolün yapay zekâyla nasıl değişeceğini görüp işi, ekipleri ve yetkinlikleri buna göre yeniden kurmak demek. Rutin işleri yapay zekâ üstlendikçe çalışanlardan beklenen de değişiyor. Bu yüzden 2027’de en çok aranan yetkinlik adaptasyon olacak. Eleştirel düşünme, iş birliği, problem çözme, iletişim, öğrenme çevikliği ve yapay zekâ okuryazarlığı da öne çıkan beceriler arasında sıralanıyor. Bu tablo, şirketlerin yalnızca mevcut pozisyonların gerektirdiği teknik becerilere değil, çalışanların değişen koşullara uyum sağlama ve yeni yetkinlikler kazanma kapasitesine de odaklanacağını gösteriyor. Ama bu dönüşüm çalışanlardan önce liderlerden başlıyor. Ekibinden adaptasyon bekleyen liderin önce kendisinin değişmesi gerektiğini söyleyen Kaplan, “Geleceğin yöneticisi günlük operasyonu yöneten değil, ekibine bu değişim sürecinde koçluk eden kişi olacak. Bugün birçok şirkette asıl açık da burada” diyor.

Yatay kariyer öne çıkıyor

Kaplan, Korn Ferry’de şirketlerle çalışırken dönüşüme önce “İnsanlar bu değişime hazır mı, kim hazır, kim değil?” sorusuyla başladıklarını vurguluyor. Şirketlerin öncelikle bu tabloyu netleştirmesi gerektiğini belirten Kaplan, sonraki adımın rollerin nasıl dönüşeceğini planlamak, işe alımda diplomadan çok becerilere odaklanmak ve değişime liderlik edecek yetkin isimlere yatırım yapmak olduğunu söylüyor. Kaplan’a göre teknoloji satın alınabilir ancak çalışanları ve liderleri yeni iş yapış biçimlerine hazırlamak zaman ve emek gerektiriyor. Kariyer modellerinde de farklılaşma yaşanıyor. Katılımcıların yüzde 87’si yatay kariyer geçişlerinin terfiler kadar önemli hale geleceğini öngörüyor. Bu yaklaşım, çalışanların yalnızca dikey olarak yükselmek yerine farklı departman ve fonksiyonlarda deneyim kazanarak yetkinliklerini geliştirmesini öne çıkarıyor.

Beceri odaklı işe alım

“Dönüşüm, işe alım politikalarını da etkiliyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 40’ı giriş seviyesi pozisyonları koruyarak işlerin içeriğini yeniden tasarlamayı planlıyor. Yüzde 33’ü eğitim ve staj yatırımlarını artırmayı, yüzde 29’u ise diploma yerine beceri odaklı işe alımı öne çıkarmayı düşünüyor. Böylece genç çalışanlardan beklenen rol de değişiyor. Yapay zekânın rutin görevleri üstlenmesiyle yeni mezunların analiz, yorumlama ve karar süreçlerine daha erken katılması bekleniyor.”