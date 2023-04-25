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25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,62 değer kaybederek günü 4.891,01 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 48,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

25 Nisan 2023 | 19:30
Son Güncellenme: 25 Nisan 2023 | 19:34
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25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 131,78 puan azalarak 4.891,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 11,28 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 5.034,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.881,03, en yüksek 5.042,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,62 azalışla 4.891,01 puandan tamamladı.

  • Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,24, sanayi endeksi yüzde 2,27, hizmetler endeksi yüzde 2,92 ve teknoloji endeksi yüzde 3,19 değer kaybetti.
  • Bankacılık endeksi yüzde 2,78, holding endeksi yüzde 2,01 değer kaybetti. 
    Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,43 ile iletişim oldu.
  • BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 138,89 puan ve yüzde 2,52 düşüşle 5.373,34 puandan kapandı.
  • BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 95'i geriledi.
  • Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Koza Altın İşletmeleri ve Enka İnşaat en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

 

1
ANALİST YORUMU NE?

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesi arasında yön arayışının sürdüğünü ifade ederek, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançolarından gelen karışık sinyallerin risk iştahını törpülediğini dile getirdi.
2
YARIN HANGİ VERİLER VAR?

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret dengesi, Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 seviyesinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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