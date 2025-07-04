OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Pay başına brüt 0,2094969 TL, net 0,1780723 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Aralık, ödeme tarihi 24 Aralık.



CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)

CW Enerji 2024 faaliyetlerinden pay biçiminde temettü ödemesi kararı aldı. Pay biçiminde dağıtılacak kar payı oranı yüzde 7.83. KAP'a yapılan açıklamada "04.06.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan Kar Payı Dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 03.07.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır" denildi.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (GLYHO)

Pay başına brüt 0,0641025 TL, net 0,0544871 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihinin belirlenmesi konusunda şirket yönetim kurulu yetkilendirildi.