4 Temmuz borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 47,36 puan artarak 10.275,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 ve 19,72 puan yükselişle 10.248,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.188,74 puanı, en yüksek 10.314,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazancıyla 10.275,75 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 68,28 puan ve yüzde 0,60 değer kazancıyla 11.492,17 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,89 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,53 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,59, mali endeks yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 40'ı geriledi, 3'ü yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları ve ABD'deki vergi tasarısına yönelik haber akışı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, Çin'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 84 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 331,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 331,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 260 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,37, bileşik getirisi yüzde 39,57 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,6514, satışta 39,8103 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,6493, satışta 39,8081 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3650 ve dolar/yen paritesi 144,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 azalışla 67,9 dolardan işlem görüyor.