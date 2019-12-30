Altında 9 yıl sonra en büyük kazanç beklentisi
Altın, 1.510 dolar üzerine hareket ederek 2010’dan beri en büyük yıllık kazanca doğru ilerliyor.
Ancak uzmanlara göre, FED’in de güvercinliği bittikten sonra altının yeni patlama yapması teoride zor görünüyor.
Ancak piyasa şu anda altında işlem bantlarını yukarıda oluşturma evresinde bulunuyor.
Mevcut eğilimin boğalar için oldukça olumlu olduğu kaydediliyor.
Uzmanlara göre, piyasadaki düşük likidite profili göz önüne alındığında, özellikle ticaret haberleri olumlu kaldığı ve hisse senedi piyasaları hala yeni yüksekleri test ettiği için, emtia piyasaları son derece değişken olabileceğinden dikkatli olunmalı.
GRAM ALTIN YILIN SON HAFTASINA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Altının 1.508 dolar bandına tutunduktan sonra teknik olarak 1.517 dolar direncini hedeflemesi muhtemel gözüküyor.
Bu direncin üzerinde 1.525 ve 1.534 dolar öne çıkacak. Geri çekilmede ise 1.500 dolar ve 1.490 dolar seviyeleri izlenecek.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?