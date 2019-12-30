Gram altın yılın son haftasına yükselişle başladı

Aralık 30, 2019 0 Yorum 179 Okunma
Gram altın yılın son haftasına yükselişle başladı

Gram altın, yükseliş grafiğini sürdürüyor. Altının gram fiyatı, bu sabah 289 lira seviyelerinde bulunuyor.

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 473 liradan, Cumhuriyet altını da 1.945 liradan satılıyor.

Analistler, Asya’da altın talebinin devam etmesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini, altının ons fiyatının 1.490 dolar direncinin aşılması sonrası yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin etkisiyle yükselişini hızlandırdığını ve 1.505 dolar seviyesine kadar çıktığına dikkati çekti.

Altının ons fiyatı, yılın son haftasında 1.515 dolar seviyelerinde yer alıyor.

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