Arzum bedelli kararını duyurdu

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre şirket yönetim kurulu yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada şu bilgiler var:

Şirketimiz'in 17.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi " başlıklı 6'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak; 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 100 oranında 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) tutarında nakit (bedelli) olarak arttırılarak 600.000.000 TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,

2. Arttırılacak 300.000.000 TL tutarındaki sermayede mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için 1 TL nominal değerli 153.000.000 adet A Grubu nama yazılı pay ihraç edilmesine, B grubu nama yazılı paylar için 1 TL nominal değerli 147.000.000 adet B grubu nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına,

3. Şirketimizin nakit olarak arttırılacak sermayesini temsil eden 1 adet 1 TL nominal değerli paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4. Nakit olarak arttırılacak sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle satılmasına,

5. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

7. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12/2 maddeleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una ("SPK" veya "Kurul") başvuruda bulunulması, Kurulun uygun görüşünü izleyen 10 gün içinde sermaye artırımının tescili için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulması dâhil SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımına ilişkin olarak aracılık hizmeti satın alınacak aracı kurumun belirlenmesi, hususlarında Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.

