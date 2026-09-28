Zorlu Enerji’den 100 genç kadına destek

Zorlu Enerji öncülüğünde, hayata geçirilen “Liderlikte Kadın Yüz’ü” Programı, Türkiye genelinde 18–35 yaş arasındaki 100 genç kadının katılımıyla ilk dönemini tamamladı. Akıllı Hayat 2030 vizyonu ve Eşit Bi’Hayat yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen program kapsamında katılımcılar; liderlik, öz farkındalık, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik, girişimcilik, kişisel marka, kariyer gelişimi, müşteri deneyimi, inovasyon ve değişim gibi alanlarda eğitimler aldı.

Genç kadınların potansiyellerini görünür kılmalarını ve karar alma süreçlerine daha güçlü şekilde katılmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında finanstan, kişisel markalamaya kadar geniş bir alanda 12 eğitim, gençlerin akran öğrenmesini destekleyen 4 Kız Kardeşlik Buluşması ve 4 İlham Buluşması olmak üzere 20 oturum gerçekleştirildi. Programın etkisini ortaya koyan en önemli sonuçlardan biri, katılımcıların kendi liderlik potansiyellerine ilişkin algılarında yaşanan değişim oldu. Programın başlangıcında 5 üzerinden 2,89 olan ortalama liderlik potansiyeli değerlendirmesi, program sonunda 4,16’ya yükseldi.

Katılımcılara yol haritalarını oluşturma fırsatı

Katılımcılar, mentörlük süreci kapsamında farklı sektör ve deneyim alanlarından mentörlarla toplam 405 birebir görüşme gerçekleştirerek kariyer hedeflerini değerlendirme, güçlü yönlerini keşfetme ve gelişim alanlarına yönelik yol haritaları oluşturma fırsatı buldu. Bu süreç, katılımcıların kendilerini ve kariyer hedeflerini farklı bakış açılarıyla değerlendirmelerine katkı sağlarken, program kapsamında edindikleri kazanımları birebir deneyim paylaşımlarıyla pekiştirmelerine olanak sundu.

Genç kadınların liderlik potansiyeli güçleniyor

Zorlu Enerji’nin kadınların iş hayatında ve toplumda daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sunan çalışmalarını sürdürdüğünü ve genç kadınların potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri fırsatların artırılmasını önceliklendirdiğini belirten Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, “Liderlikte Kadın Yüz’ü Programı’nın ilk döneminde elde ettiğimiz sonuçlar, genç kadınların liderlik potansiyellerini destekleyen gelişim ve dayanışma alanlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Bir kadın lider olarak, liderliğin gelişiminde bilgi ve deneyim kadar rol modellerin, dayanışmanın ve gelişimi destekleyen alanlar açmanın da çok önemli olduğuna inanıyorum. Genç kadınların kariyer yolculuklarının başından itibaren kendi potansiyellerinin farkına varmaları, deneyim paylaşabilecekleri güçlü bağlar kurmaları ve birbirlerinden güç almaları bu açıdan son derece kıymetli. Farklı şehirlerden programa katılan genç kadınlar; liderlik, iletişim, kişisel gelişim ve kariyer yolculuklarına yönelik kazanımlarını, aldıkları eğitimlerin yanı sıra deneyimli mentörlarla gerçekleştirdikleri birebir görüşmelerle pekiştirdi. Program, katılımcıların liderlik becerilerini geliştirmelerine, potansiyellerini daha güçlü biçimde ortaya koymalarına ve kariyer hedeflerine daha bilinçli bir perspektiften yaklaşmalarına katkı sağladı” dedi.

