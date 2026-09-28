Akbank'tan Birleşmiş Milletler nezdinde başarı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI), Sorumlu Bankacılık Prensipleri Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü’nün 2021-2026 dönemindeki sonuçlarına dair raporunu yayımladı. Taahhütte bulunan bankaların ilerlemesinin değerlendirildiği raporda Akbank, vaka çalışmasıyla yer alan tek Türk bankası oldu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür şunları paylaştı: “Akbank’ta müşterilerimizin ihtiyaçlarına finansmanın ötesinde, bilgiye, yetkinliğe ve büyümeye erişimi kapsayan bütüncül bir anlayışla yaklaşıyoruz. Kadınların iş dünyasında daha güçlü yer almasının, ekonomik büyüme ve kapsayıcı kalkınma için önemli olduğuna inanıyoruz. Kadın liderliğindeki KOBİ’lere yönelik çalışmalarımızı da bu anlayışla yürütüyoruz. Çalışmalarımızın UNEP FI küresel raporunda Türkiye’den tek vaka çalışması olarak yer almasını çok değerli buluyoruz. Finansmanı, girişimci kadınların gelişimini destekleyen çözümlerle buluşturan yaklaşımımızı daha da genişletmeye ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

KOBİ kadınlar için bütüncül model

Vaka çalışması, bankanın kadın liderliğindeki KOBİ’lerin finansmana ve büyümeye erişimini güçlendiren bütüncül kapsayıcılık modeline odaklanıyor. Bu yaklaşımın merkezindeki Kadın KOBİ Paketi’yle Akbank, finansal çözümleri bilgi ve yetkinlik programlarıyla destekliyor. Bugüne kadar 22 binden fazla işletmeye ulaşan ve dış ticaretten dijital pazarlamaya, e-ticaretten sürdürülebilirliğe eğitimler sunan Akbank Dönüşüm Akademisi çatısı altında, kadın liderliğindeki işletmelere özel programlar sunan banka, STK ve platform iş birlikleriyle de eğitim, mentorluk ve iş ağı olanakları sağlıyor.

Akbank, yıllık hedefini üç yıl üst üste aştı, 2030 için yeni hedef belirledi

UNEP FI Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü kurucu imzacılarından biri olan Akbank, 2022-2025 yılları arasında, finansal dayanıklılığı veya sürdürülebilir büyümeyi destekleyen en az bir yeni finansal ürüne erişen kadın KOBİ müşterilerinin sayısını her yıl %10 artırmayı taahhüt etmişti. Banka bu hedefi raporlanan üç yılın tamamında başarıyla aştı. 2025 sonuna kadar bu segmentteki müşteri tabanı %60’ın üzerinde büyütürken, kredi bakiyesini 8 katına yükseltti. Akbank, 2025 sonuna kadar geçerli olan finansal kapsayıcılık hedefini başarıyla tamamlamasının ardından bu taahhüdünü 2030’a dek uzattı.

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