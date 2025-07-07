Bera Holding İSO İkinci 500'deki şirketlerini duyurdu

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) tarafından 27 Mayıs'ta açıklanan "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Bera Holding ise ilk 500'E giren grup şirketlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bera Holding'ten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Sanayi Odası tarafından yürütülen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500)" araştırmasının sonuçlarına göre, 2024 Yılı Üretimden Satışlar sıralamasında, Grubumuz şirketlerinden;

• Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) 321. sırada,

• Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 483. sırada yer almıştır.