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  • Bera Holding İSO İkinci 500'deki şirketlerini duyurdu

Bera Holding İSO İkinci 500'deki şirketlerini duyurdu

İstanbul Sanayi Odası bugün "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

07 Temmuz 2025 | 15:51
Bera Holding İSO İkinci 500'deki şirketlerini duyurdu

İstanbul Sanayi Odasının (İSO)  tarafından 27 Mayıs'ta açıklanan "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Bera Holding ise ilk 500'E giren grup şirketlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bera Holding'ten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Sanayi Odası tarafından yürütülen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500)" araştırmasının sonuçlarına göre, 2024 Yılı Üretimden Satışlar sıralamasında, Grubumuz şirketlerinden;
• Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) 321. sırada,
• Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 483. sırada yer almıştır.

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