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Beşiktaş'tan KAP'a para cezası açıklaması

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Beşiktaş'a 900 bin avro para cezası verdi.

04 Temmuz 2025 | 23:14
Beşiktaş'tan KAP'a para cezası açıklaması

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den bu akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Şirketimizin UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın gerçekleştirmiş olduğu inceleme sonucunda 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bu ihlal sonucunda UEFA tarafından şirketimize 900.000 Avro idari para cezası verilmiştir. Karara ilişkin olarak hukuki temyiz süreci UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının Temyiz Dairesi'nde devam etmektedir.

Hukuki süreç tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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