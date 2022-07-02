ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 9.35 ile İş GMYO ve yüzde 9.03 ile Nurol GMYO olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.22 ve yüzde 11.14 ile GSD Holding ve Ege Endüstri hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 27.04 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 11.35 milyar TL ile Şişe Cam takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.32 azalışla 2,444 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 147 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 32.87 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 43.11 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.55 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,465 ve 2,485 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası geri çekilmelerde ise 2,411 ve 2,379 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.04 baz puan artarak yüzde 33.63 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 24.37 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES

GÜÇ KAYBEDİYOR

28.24 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 25.24 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 27.06 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.50-26.25

Satım aralığı: 27.50-27.75

Yabancı Payı (%) : 48.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

AKBANK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 8.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.90-7.30

Satım aralığı: 8.60-9.05

Yabancı Payı (%) : 44.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

AKSA

GÜÇ KAYBEDİYOR

59.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 55.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 57.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 55.00-53.50

Satım aralığı: 59.50-63.50

Yabancı Payı (%) : 26.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

AKSA ENERJİ

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 26.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 24.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 25.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 24.80-20.80

Satım aralığı: 25.50-29.75

Yabancı Payı (%) : 7.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 28.28 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 24.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 27.06 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 24.80-24.40

Satım aralığı: 29.75-32.00

Yabancı Payı (%) : 21.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 14.03 seviyesinin altındaki kapanışlar, 13.40 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 14.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.40-12.30

Satım aralığı: 15.00-15.80

Yabancı Payı (%) : 5.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 4.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.60 seviyesine doğru gerileyebilir. 4.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.60-4.34

Satım aralığı: 5.50-5.53

Yabancı Payı (%) : 1.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DİRENÇTE ZORLANDI

16.41-18.63 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.27 seviyesinin altında kapanışlarda 17.50 seviyesine gerileyebilir. 19.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.50-16.90

Satım aralığı: 19.00-19.80

Yabancı Payı (%) : 9.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.

İŞ GMYO

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 12.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 18.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 14.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.50-11.90

Satım aralığı: 18.00-21.90

Yabancı Payı (%) : 13.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 36.72 seviyesinin altındaki kapanışlarda 33.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 36.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 39.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 33.00-30.00

Satım aralığı: 39.25-39.50

Yabancı Payı (%) : 63.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.58 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DİRENÇTE ZORLANDI

25.02-28.36 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 27.86 seviyesinin altında kapanışlarda 26.75 seviyesine gerileyebilir. 28.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.75-25.75

Satım aralığı: 28.75-30.25

Yabancı Payı (%) : 24.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.

KOZA ALTIN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 193.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 183.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 187 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 183.00-180.00

Satım aralığı: 191.00-194.00

Yabancı Payı (%) : 21.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 11.29 seviyesinin altındaki kapanışlar, 10.40 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 11.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.60 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.40-10.30

Satım aralığı: 12.60-13.80

Yabancı Payı (%) : 17.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.05 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 48.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 45.24 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 50.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 47.50-45.50

Satım aralığı: 50.50-50.50

Yabancı Payı (%) : 35.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.94 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO

İZLENMELİ

11.47 – 13.18 aralığında hareket eden hisse 12.74 seviyesinin altında kapanışlarda 12.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.10-11.80

Satım aralığı: 13.80-14.10

Yabancı Payı (%) : 2.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

PETKİM

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 8.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.45 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.45-8.25

Satım aralığı: 9.50-9.70

Yabancı Payı (%) : 15.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

PEGASUS

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 190.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 184 seviyesinin altındaki kapanışlarda 172.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 184 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 190.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 172.00-148.00

Satım aralığı: 190.00-214.00

Yabancı Payı (%) : 35.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.30 puan azaldı.