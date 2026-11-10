Çip devinde skandal ve casusluk iddiaları yatırımcı güvenini sarstı: Piyasa değeri 200 milyar dolar eridi

Dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketleri arasında yer alan ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Jensen Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürüldü. Bu iddialar ABD'de casusluk tartışmalarını gündeme taşıdı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirterek, şirketin Yönetim Kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını bildirmişti. Jensen Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle Nvidia hisselerinde sert düşüş gözlenirken Nvidia​​​​​​​ küresel çapta toparlanma eğilimi gösteren teknoloji hisseleri arasında negatif ayrıştı. Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın ardından şirketin hisseleri dünkü işlemlerde yüzde 4,3 geriledi ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 200 milyar dolar eridi.

Analistler, Jensen Huang'ın eşi Lori Huang ile olası bir boşanma sürecine girmesi durumunda, yaşadıkları eyaletin mal paylaşımına ilişkin yasal düzenlemeleri kapsamında Nvidia hisselerinin de paylaşım konusu olabileceğine işaret ederek, böyle bir senaryoda yüksek miktarda hisse satışının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Söz konusu hisselerin piyasada satışa konu olabileceğine yönelik beklentilerin dahi Nvidia hisseleri üzerinde ilave baskı oluşturabileceğini belirten analistler, soruşturmanın seyri ve olası hukuki gelişmelerin şirketin hisse performansı açısından yakından izleneceğini bildirdi.

Nvidia ve CEO'su Huang'a yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava açıldı

California Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Nvidia ve Huang'ın 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun ilgili hükümlerini ihlal ederek yatırımcıları yanılttığı öne sürüldü.

Dilekçede, Nvidia'nın çiplerinin Çin'e yönlendirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı yönündeki açıklamaları ile Jensen Huang'ın Megaspeed ile iş ilişkilerinin "normal" olduğuna ilişkin ifadelerinin yanıltıcı olduğu savunuldu. Söz konusu açıklamaların, Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile ilişkisini açıklamaması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Davacı taraf, Nvidia ve Jensen Huang'ın söz konusu açıklamalarla şirketin itibarını ve gelecekteki ticari beklentilerini tehdit edebilecek ulusal güvenlik endişelerine yol açan bilgileri açıklamadığını savunarak yatırımcıların uğradığı zararların tazmin edilmesini talep etti.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Teknoloji devlerinde benzer süreçler daha önce de yaşandı

Dünyanın önde gelen şirketlerinde üst düzey yöneticilerin boşanma süreçleri, özel hayatlarına ilişkin skandallar ve casusluk soruşturmaları, geçmişte de şirketlerin yönetim yapıları, yatırımcı güveni ve hisse performansları üzerinde etkili olabilecek gelişmeler arasında yer aldı.

Amazon ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos'un 2019 yılında özel hayatına ilişkin haberlerin ardından boşanma süreci gündemi meşgul etmişti. Nisan 2019'da eski eşi MacKenzie Scott'a Amazon'un yaklaşık 36 milyar dolar değerindeki yüzde 4'lük hissesi devredildi. Bezos oy haklarını korudu.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve Melinda French Gates'in 2021'deki boşanma kararının ardından Gates'in yatırım şirketi Cascade Investment üzerinden 1,8 milyar doları aşan menkul kıymet transferi gerçekleştirilmişti.

Öte yandan Intel'in eski CEO'su Brian Krzanich'in 2018'de, McDonald's'ın eski CEO'su Steve Easterbrook'un ise 2019'da şirket politikalarına aykırı ilişkiler nedeniyle görevlerinden ayrılması, üst düzey yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin gelişmelerin kurumsal yönetim açısından doğurabileceği sonuçları ortaya koydu.