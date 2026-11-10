Boeing'den küçülme kararı: Üretim hızı düşürüldü, iş gücü azaltılacak! Yüzde 5'lik iş gücü etkilenecek

Reuters'ın haberine göre; Boeing ticari uçak üretim bölümündeki iş gücünün yüzde 5'ini azaltma kararı aldı. Bu küçülme sürecinin işten çıkarmalar ve doğal personel azalması yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Şirket, bu küçülme hedefine doğrudan işten çıkarmaların yanı sıra emeklilik ve istifalar gibi doğal personel azalması süreçleriyle ulaşmayı hedefliyor.

Havacılık sektöründeki tedarik zinciri aksamaları ve üretim hatlarındaki gecikmelerin ardından gelen bu karar, şirketin operasyonel maliyetleri dengeleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İş gücü kesintisinden kaç çalışan doğrudan etkileneceği henüz tam olarak netleşmezken, sürecin önümüzdeki dönemde kademeli olarak uygulanması bekleniyor.

"Üretim artış hızımızı yeniden ayarlamamız gerekiyor"

Boeing Ticari Uçaklar birimi başkanı Stephanie Pope, Pazartesi günü çalışanlara gönderdiği şirket içi notta, bölümün jet üretimi çıktısını artırmakta zorlandığı için iş gücünün yüzde 5'ini kesmeyi planladığını bildirdi.

Reuters tarafından incelenen notta Pope, "Üçüncü çeyrek kazanç raporumuzda paylaştığımız gibi, fabrikalarımıza ve tedarik zinciri ortaklarımıza istikrar sağlamaları için ek süre tanımak adına üretim artış hızımızı yeniden ayarlamamız gerekiyor. Üretim takvimlerimizi ayarlamak ve uçak çıktısını azaltmak, bizi aşırı personel istihdam edilmiş bir konuma getiriyor" ifadelerini kullandı.