BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.07.2023)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20.62 ile Anadolu Isuzu ve yüzde 20.17 ile Tukaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -2.08 ve yüzde -1.67 ile Alfa Solar Enerji ve Borusan Mannesmann hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 47.25 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 18.74 milyar TL ile Astor Enerji takip etti.

Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 7.12 yükselişle 6,141 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 236 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 110.21 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

RSI göstergesi 74.71 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 111.75 seviyesinde. CCI göstergesinin 182.08 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 6,108 ve 6,074 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 6,191 ve 6,241 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.04 baz puan azalarak yüzde 29.21 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 11.10 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 66.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 70.85 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 73.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 66.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 66.50-64.00

Satım aralığı: 73.00-73.50

Yabancı Payı (%) : 61.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

ASELSAN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 55.25 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 58.6 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 61.50 seviyesine yönelebilir. 58.6 seviyesinin altında kapanışlarda 53.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 53.50-48.00

Satım aralığı: 61.50-65.00

Yabancı Payı (%) : 23.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

ASTOR ENERJİ



ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 66.4 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 77.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 77.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 57.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57.50-52.00

Satım aralığı: 91.00-96.00

Yabancı Payı (%) : 5.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.50 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 171.8 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 183.2 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 200.55 seviyesine yönelebilir. 183.2 seviyesinin altında kapanışlarda 168.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 168.00-156.00

Satım aralığı: 191.00-196.00

Yabancı Payı (%) : 44.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.

ÇİMSA



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 129.2 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 142.5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 157.00 seviyesine yönelebilir. 142.5 seviyesinin altında kapanışlarda 120.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 120.00-102.00

Satım aralığı: 157.00-168.00

Yabancı Payı (%) : 7.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

DOĞUŞ OTOMOTİV



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 174.6 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 184.1 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 204.00 seviyesine yönelebilir. 184.1 seviyesinin altında kapanışlarda 157.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 157.00-139.00

Satım aralığı: 204.00-207.00

Yabancı Payı (%) : 23.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 5297 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5693.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6090.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5015.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5,015.00-4,620.00

Satım aralığı: 6,090.00-6,170.00

Yabancı Payı (%) : 9.89

Haftalık Değişi: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

FORD OTOSAN



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 710.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 910.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 837.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 710.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 710.00-615.00

Satım aralığı: 910.00-970.00

Yabancı Payı (%) : 39.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

56.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 66.68 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 61.15 seviyesinin altına kayması halinde ise 56.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 56.50-52.50

Satım aralığı: 63.50-71.00

Yabancı Payı (%) : 8.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.46 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

267.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 290.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 281.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 267.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 267.50-245.00

Satım aralığı: 290.00-307.50

Yabancı Payı (%) : 9.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.58 puan arttı.

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 150 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 159.7 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 167.00 seviyesine yönelebilir. 159.7 seviyesinin altında kapanışlarda 147.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 147.00-133.00

Satım aralığı: 167.00-176.00

Yabancı Payı (%) : 8.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

PETKİM



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 15.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 15.93 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 16.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 14.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.80-13.80

Satım aralığı: 16.50-17.10

Yabancı Payı (%) : 10.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

TURKCELL



ATAKTA

40.44 seviyesinin üzerindeki 45.00 kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 40.44 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 36.25 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36.25-34.50

Satım aralığı: 45.00-48.00

Yabancı Payı (%) : 74.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI



ATAKTA

216.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 237.00 seviyesine yönlendirecektir. 216.6 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 185.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 185.00-155.00

Satım aralığı: 237.00-257.50

Yabancı Payı (%) : 35.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

36.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 42.75 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 39.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 36.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36.25-31.50

Satım aralığı: 42.75-45.75

Yabancı Payı (%) : 18.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan arttı.

TÜPRAŞ



ATAKTA

88.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 94.00 seviyesine yönlendirecektir. 88.05 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 77.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 77.00-71.50

Satım aralığı: 94.00-95.00

Yabancı Payı (%) : 38.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.

VESTEL



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 60.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 57.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 51.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 57.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 62.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.00-45.50

Satım aralığı: 62.50-64.00

Yabancı Payı (%) : 5.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.













































