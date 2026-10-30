Kiraz çekirdeklerinden öyle bir ürün yaptılar ki... Sıcak su torbasına alternatif

Proje hakkında bilgi veren Bıçakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada kiraz doğal bir malzeme. Kiraz çekirdeği yastığı sıcak su torbasına alternatif bir ürün. Isıtıcı olarak kullanılıyor. Mikrodalgada ısıtıldığında yaklaşık yarım saatten fazla bir süre ısı veriyor. Su torbası gibi patlaması, yakması gibi bir sıkıntısı yok.

Suyu devamlı yenilemiyorsunuz. Yıllarca kullanabileceğiniz bir ürün. Düşündük ki kadınlar, özellikle dezavantajlı arkadaşlarımız, bunları öğrendikleri zaman bunu yapıp satarak bir gelir elde edecek. Zaten kiraz çekirdeği burada doğal ham madde. Rekabetçi de bir ürün oldu onlar için."