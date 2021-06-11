ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11.34 ile Emlak Konut GMYO ve yüzde 10.59 ile Fenerbahçe Futbol olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.16 ve yüzde 7.27 ile Karsan Otomotiv ve Hektaş hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.15 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 6.57 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti.

Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2 yükselişle 1,457 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 170 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 14.54 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 59.14 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.03 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,450 ve 1,444 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,463 ve 1,468 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.33 baz puan artarak yüzde 42.24 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.55 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 5.23 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.23 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.23-5.03

Satım aralığı: 5.70-5.75

Yabancı Payı (%) : 52.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

ALKIM KİMYA

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

16.08 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.76 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.50-15.20

Satım aralığı: 15.90-16.40

Yabancı Payı (%) : 14.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

ARÇELİK

DİRENÇTE ZORLANDI

31.04-31.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 31.28 seviyesinin altında kapanışlarda 30.50 seviyesine gerileyebilir. 31.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 32.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 31.50-30.50

Satım aralığı: 31.75-32.50

Yabancı Payı (%) : 53.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.23 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 15.03 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 15.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.80-15.10

Satım aralığı: 16.30-17.00

Yabancı Payı (%) : 28.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR

İZLENMELİ

61.35 – 63.2 aralığında hareket eden hisse 62.7 seviyesinin altında kapanışlarda 61.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 62.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 66.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 61.50-60.50

Satım aralığı: 63.00-64.50

Yabancı Payı (%) : 55.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

İZLENMELİ

2.93 – 3.04 aralığında hareket eden hisse 2.96 seviyesinin altında kapanışlarda 2.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.90-2.75

Satım aralığı: 3.00-3.05

Yabancı Payı (%) : 28.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 1234 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1330.1 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1535.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1215.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1,215.00-1,190.00

Satım aralığı: 1,535.00-1,715.00

Yabancı Payı (%) : 10.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

ATAKTA

2.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 2.45 seviyesine yönlendirecektir. 2.16 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 1.94 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.94-1.89

Satım aralığı: 2.45-2.70

Yabancı Payı (%) : 23.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 19.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 19.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 20.06 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.90-18.20

Satım aralığı: 19.10-20.00

Yabancı Payı (%) : 35.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.

İHLAS GAYRİMENKUL

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 1.09 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.35 seviyesindeki dirence yönelebilir. 1.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.09 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.09-1.03

Satım aralığı: 1.35-1.43

Yabancı Payı (%) : 0.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

İHLAS HOLDİNG

İZLENMELİ

0.61 – 0.66 aralığında hareket eden hisse 0.63 seviyesinin altında kapanışlarda 0.61 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 0.67 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 0.61-0.55

Satım aralığı: 0.64-0.70

Yabancı Payı (%) : 1.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

İZLENMELİ

13.40 – 14.33 aralığında hareket eden hisse 13.65 seviyesinin altında kapanışlarda 13.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.39 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.50-12.90

Satım aralığı: 13.70-14.50

Yabancı Payı (%) : 7.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

5.15 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.48 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.34 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.15-4.98

Satım aralığı: 5.48-5.70

Yabancı Payı (%) : 34.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

İŞ FİN.KİR.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

3.12 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 3.32 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 3.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.12 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.12-3.04

Satım aralığı: 3.32-3.50

Yabancı Payı (%) : 2.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

KARDEMİR (D)

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

7.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.40-7.20

Satım aralığı: 7.70-7.95

Yabancı Payı (%) : 28.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.07 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 3.74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.36 seviyesine doğru gerileyebilir. 3.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.42 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.36-2.82

Satım aralığı: 4.42-4.74

Yabancı Payı (%) : 0.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.48 puan azaldı.

KARTONSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

56.3-58.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 56.55 seviyesinin altında kapanışlarda 54.00 seviyesine gerileyebilir. 59.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 59.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 54.00-52.00

Satım aralığı: 59.50-60.00

Yabancı Payı (%) : 1.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.