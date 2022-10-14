ENDEKSTE HAREKET YATAY

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 22.56 ile Akfen GMYO ve yüzde 19.77 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 7.90 ve yüzde 7.44 ile Tümosan Motor ve Traktör ve T. Halk Bankası hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 32.17 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 15.43 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.01 azalışla 3,553 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 191 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 61.08 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 64.04 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 108.81 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3,580 ve 3,607 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası geri çekilmelerde ise 3,524 ve 3,495 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.07 baz puan artarak yüzde 32.00 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.35 seviyesinde bulunuyor.

ANADOLU EFES

ALICILAR GÜÇLÜ

42.06 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 47.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 45.48 seviyesinin altına kayması halinde ise 43.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 43.75-41.75

Satım aralığı: 47.50-47.75

Yabancı Payı (%) : 51.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 65.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 63.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 62.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 63.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 66.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 62.50-53.50

Satım aralığı: 63.50-74.00

Yabancı Payı (%) : 11.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.24 puan azaldı.

ARÇELİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

73.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 69.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 70.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 74.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 69.00-67.50

Satım aralığı: 71.00-72.00

Yabancı Payı (%) : 19.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

ASELSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

30.9-33.24 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 31.08 seviyesinin altında kapanışlarda 30.00 seviyesine gerileyebilir. 31.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 31.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 30.00-28.25

Satım aralığı: 31.75-33.75

Yabancı Payı (%) : 22.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

GÜÇ KAYBEDİYOR

4.38 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.89 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.17 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.08-4.04

Satım aralığı: 4.32-4.44

Yabancı Payı (%) : 23.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.02 puan azaldı.

FORD OTOSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

334.3-363.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 342.2 seviyesinin altında kapanışlarda 332.50 seviyesine gerileyebilir. 362.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 362.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 332.50-330.00

Satım aralığı: 345.00-347.50

Yabancı Payı (%) : 43.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.53 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 134 seviyesinin altındaki kapanışlarda 126.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 134 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 141.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 126.00-117.00

Satım aralığı: 141.00-150.00

Yabancı Payı (%) : 8.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

İZLENMELİ

69.00 – 72.3 aralığında hareket eden hisse 70.9 seviyesinin altında kapanışlarda 68.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 70.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 72.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 68.50-65.00

Satım aralığı: 72.00-75.00

Yabancı Payı (%) : 43.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.33 puan azaldı.

TURKCELL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 21.86 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 22.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 24.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.00-21.20

Satım aralığı: 24.50-24.90

Yabancı Payı (%) : 75.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

76.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 98.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 88 seviyesinin altına kayması halinde ise 76.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76.50-71.50

Satım aralığı: 98.00-102.00

Yabancı Payı (%) : 31.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

GÜÇ KAYBEDİYOR

35.08 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 32.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 33.18 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.25-30.00

Satım aralığı: 34.25-35.50

Yabancı Payı (%) : 18.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 94.35 seviyesinin altındaki kapanışlar, 89.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 94.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 96.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 89.50-89.00

Satım aralığı: 96.50-99.00

Yabancı Payı (%) : 34.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.01 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 2.51 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.07 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.45 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.07-1.74

Satım aralığı: 2.88-4.06

Yabancı Payı (%) : 14.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.13 puan arttı.

TÜRK TELEKOM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.39 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.60-10.80

Satım aralığı: 11.80-12.40

Yabancı Payı (%) : 25.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.

TÜPRAŞ

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 352 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 304.76 seviyesinde bulunurken ilk direnci 352.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 320.00-310.00

Satım aralığı: 352.50-385.00

Yabancı Payı (%) : 50.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 7.46 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.22 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.80-6.20

Satım aralığı: 7.70-7.95

Yabancı Payı (%) : 3.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

VESTEL

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 44.32 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 37.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 40.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 37.50-33.00

Satım aralığı: 44.25-46.00

Yabancı Payı (%) : 3.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.