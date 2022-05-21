ENDEKSTE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 18.45 ile ARD Bilişim Teknolojileri ve yüzde 18.43 ile Hektaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 12.55 ve yüzde 10.78 ile Oyak Çimento ve Kardemir (D) hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 16.65 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 9.85 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti.

Endeksin düşüşünde Otomotiv Yan Sanayi sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.78 azalışla 2,372 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 149 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 34.32 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 45.30 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.69 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin -121.44 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,396 ve 2,419 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 2,361 ve 2,349 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.18 baz puan azalarak yüzde 35.51 seviyesinde yer alıyor.

AKSA ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 17.47 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 17.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.00-15.10

Satım aralığı: 19.60-20.90

Yabancı Payı (%) : 6.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

27.86 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 26.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 26.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.25-24.70

Satım aralığı: 27.00-29.25

Yabancı Payı (%) : 10.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.22 puan arttı.

ARÇELİK

DİRENÇTE ZORLANDI

69.2-71.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 69.4 seviyesinin altında kapanışlarda 67.50 seviyesine gerileyebilir. 73.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 73.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 67.50-62.50

Satım aralığı: 70.00-76.50

Yabancı Payı (%) : 24.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

ASELSAN

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

23.38 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 21.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 22.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 24.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 21.00-19.60

Satım aralığı: 24.70-25.00

Yabancı Payı (%) : 21.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.45 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1663.10 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1600.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1775.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1,600.00-1,475.00

Satım aralığı: 1,775.00-1,860.00

Yabancı Payı (%) : 5.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 2.73 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.58 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.63 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.58-2.48

Satım aralığı: 2.70-2.86

Yabancı Payı (%) : 26.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

74.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 79.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 77.7 seviyesinin altına kayması halinde ise 74.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 74.50-73.50

Satım aralığı: 79.50-81.00

Yabancı Payı (%) : 6.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.53 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.90-4.64

Satım aralığı: 5.53-5.55

Yabancı Payı (%) : 1.12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

HEKTAŞ

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 23.06 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 27.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 27.24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.90-19.90

Satım aralığı: 32.75-34.00

Yabancı Payı (%) : 9.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

38.06-38.92 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 38.06 seviyesinin altında kapanışlarda 36.75 seviyesine gerileyebilir. 39.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 39.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 36.75-35.75

Satım aralığı: 39.75-39.75

Yabancı Payı (%) : 63.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.68 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 31.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 27.25 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 31.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 34.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 27.25-25.75

Satım aralığı: 34.00-34.75

Yabancı Payı (%) : 21.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.17 puan azaldı.

KOZA ALTIN

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 193.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 188 seviyesinin altındaki kapanışlarda 178.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 188 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 195.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 178.00-160.00

Satım aralığı: 195.00-208.00

Yabancı Payı (%) : 19.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.00 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DÜŞÜŞTE

15.65 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 13.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 13.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 15.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.10-9.60

Satım aralığı: 15.40-17.00

Yabancı Payı (%) : 21.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -6.55 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 43.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 41.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 41.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 44.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 39.50-37.50

Satım aralığı: 44.50-44.75

Yabancı Payı (%) : 36.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.96 puan arttı.

PETKİM

DÜŞÜŞTE

10.25 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 9.24 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 9.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 9.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.35-7.38

Satım aralığı: 9.90-10.10

Yabancı Payı (%) : 14.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.

PEGASUS

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 125.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 126.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 140.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 126.00-113.00

Satım aralığı: 140.00-150.00

Yabancı Payı (%) : 40.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.47 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 18.98 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 21.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 19.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı :19.10-18.40

Satım aralığı: 20.00-21.40

Yabancı Payı (%) : 45.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.05 puan azaldı.