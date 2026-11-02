Kira artış oranı Kasım 2026: Kasım ayı kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kira zammı hesaplanırken mevcut aylık kira tutarı üzerinden belirlenen artış yüzdesi kadar zam yapılır. Hesaplanan farkın mevcut kiraya eklenmesiyle yeni dönemde ödenecek aylık kira bedeli ortaya çıkıyor.

Örneğin, aylık 20 bin TL kira ödeyen bir kişinin sözleşmesine yüzde 31,18 oranında artış uygulanması halinde kira tutarına 6 bin 236 TL ekleniyor. Böylece kiracının yeni aylık ödemesi 26 bin 236 TL olacak.

İş yeri kiralarındaki artışlar da aynı hesaplama yöntemiyle belirleniyor. Ancak kira sözleşmesinde farklı bir zam oranı kararlaştırılmışsa ve bu oran TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçmiyorsa, sözleşmede yer alan oran uygulanabiliyor.