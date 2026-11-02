Kira artış oranı Kasım 2026: Kasım ayı kira zammı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kasım 2026 kira zammı oranını merak eden ev sahipleri ve kiracıların gündeminde ekim ayı enflasyon verileri yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı rakamlarla birlikte konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek artışın üst sınırı da netleşecek. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanacak.
Peki, Kasım 2026 kira artış oranı yüzde kaç olacak? Yeni kira zammı ne zaman belli olacak ve nasıl hesaplanacak?
1 Kasım 2026 kira artış oranı ne zaman belli olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Kasım Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Verilerin yayımlanmasının ardından Kasım 2026'da uygulanabilecek kira artış oranı da hesaplanabilecek.
2 Kasım 2026 kira artış oranı beklentisi ne kadar?
TÜİK ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını yayımlamasının ardından, kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve iş yerleri için geçerli olacak azami artış oranı netleşecek.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor. Bu tahmin doğrultusunda, kasım ayı kira zammı üst sınırının yaklaşık yüzde 31,18 olması bekleniyor.
3 Ekim 2026 kira artış oranı yüzde kaçtı?
TÜİK eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımlamasının ardından, ekim ayında uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi.
Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84 yükselirken yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak kaydedildi. Konut ve iş yeri kiralarındaki zam oranının hesaplanmasında esas alınan TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 31,49 olarak gerçekleşti.
4 Kasım 2026 kira zammı nasıl hesaplanır?
Kira zammı hesaplanırken mevcut aylık kira tutarı üzerinden belirlenen artış yüzdesi kadar zam yapılır. Hesaplanan farkın mevcut kiraya eklenmesiyle yeni dönemde ödenecek aylık kira bedeli ortaya çıkıyor.
Örneğin, aylık 20 bin TL kira ödeyen bir kişinin sözleşmesine yüzde 31,18 oranında artış uygulanması halinde kira tutarına 6 bin 236 TL ekleniyor. Böylece kiracının yeni aylık ödemesi 26 bin 236 TL olacak.
İş yeri kiralarındaki artışlar da aynı hesaplama yöntemiyle belirleniyor. Ancak kira sözleşmesinde farklı bir zam oranı kararlaştırılmışsa ve bu oran TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçmiyorsa, sözleşmede yer alan oran uygulanabiliyor.