ENDEKSTE HAREKET YATAY

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 12.76 ile Aksa ve yüzde 8.73 ile Borusan Yat. Paz. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.17 ve yüzde 5.93 ile Ereğli Demir Çelik ve Netaş Telekom. hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.31 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 4.09 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti. Endeksin düşüşünde Demir Çelik sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.32 azalışla 1,440 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 170 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.52 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.

Endeksin 20 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 57.77 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.20 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,446 ve 1,452 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,434 ve 1,428 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.19 baz puan azalarak yüzde 42.44 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.74 seviyesinde bulunuyor.

ALARKO HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.37 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.40-7.60

Satım aralığı: 10.00-10.30

Yabancı Payı (%) : 11.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

ARÇELİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

34.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 32.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 32.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 34.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 32.50-31.75

Satım aralığı: 33.00-34.00

Yabancı Payı (%) : 48.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

ASELSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

15.15-15.64 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.28 seviyesinin altında kapanışlarda 14.38 seviyesine gerileyebilir. 15.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.10-14.25

Satım aralığı: 15.40-16.50

Yabancı Payı (%) : 32.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

İZLENMELİ

68.25 – 71.1 aralığında hareket eden hisse 71.1 seviyesinin altında kapanışlarda 65.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 71.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 75.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 65.50-63.50

Satım aralığı: 75.00-78.00

Yabancı Payı (%) : 58.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.91 puan arttı.

ÇEMAŞ DÖKÜM

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 1.3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.24 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.20-1.17

Satım aralığı: 1.27-1.27

Yabancı Payı (%) : 0.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

2.69-2.83 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.7 seviyesinin altında kapanışlarda 2.53 seviyesine gerileyebilir. 2.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.74 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.66-2.58

Satım aralığı: 2.74-2.78

Yabancı Payı (%) : 27.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.1345 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1175.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1359.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1,175.00-1,090.00

Satım aralığı: 1,295.00-1,310.00

Yabancı Payı (%) : 9.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.34 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 1.87 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.82 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.94 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.82-1.74

Satım aralığı: 1.85-1.92

Yabancı Payı (%) : 23.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 18.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 19.40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.20-15.80

Satım aralığı: 19.40-19.70

Yabancı Payı (%) : 35.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

FORD OTOSAN

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.182.7 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 158.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 179.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 158.00-143.00

Satım aralığı: 179.00-187.00

Yabancı Payı (%) : 66.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.

GARANTİ BBVA

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 9.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.29 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 9.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.90-8.55

Satım aralığı: 9.70-9.75

Yabancı Payı (%) : 57.33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.15 puan arttı.

GÜBRE FABRİK.

DİRENÇTE ZORLANDI

52.55-55.15 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 53.15 seviyesinin altında kapanışlarda 51.50 seviyesine gerileyebilir. 54.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 54.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.50-51.50

Satım aralığı: 54.50-56.50

Yabancı Payı (%) : 6.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

HEKTAŞ

DİRENÇTE ZORLANDI

7.78-8.06 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.85 seviyesinin altında kapanışlarda 7.38 seviyesine gerileyebilir. 8.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.75-7.70

Satım aralığı: 8.00-8.00

Yabancı Payı (%) : 6.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 11.51 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 11.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 12.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.60-11.60

Satım aralığı: 12.70-13.30

Yabancı Payı (%) : 6.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

İZLENMELİ

5.4 – 5.7 aralığında hareket eden hisse 5.54 seviyesinin altında kapanışlarda 5.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.35-5.28

Satım aralığı: 5.68-5.73

Yabancı Payı (%) : 34.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.

KARDEMİR (D)

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.80-6.23

Satım aralığı: 8.20-8.35

Yabancı Payı (%) : 26.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.

KARSAN OTOMOTİV

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 4.01 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 3.66 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.96 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.66-3.52

Satım aralığı: 3.96-4.02

Yabancı Payı (%) : 0.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.