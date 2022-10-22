ENDEKS, ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 60.81 ile Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri ve yüzde 46.74 ile Girişim Elektrik Sanayi olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 8.57 ve yüzde 8.54 ile Petkim ve Odaş Elektrik hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 36.36 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 23.52 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Banka sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 8.48 yükselişle 3,935 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 212 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 88.57 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 77.81 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 112.92 seviyesinde.

CCI göstergesinin 136.20 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 3,898 ve 3,861 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 3,962 ve 3,989 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.18 baz puan artarak yüzde 31.85 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 13.02 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

HACİMLİ ÇIKIYOR

15.55 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 15.55 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 17.50 seviyesini test edebilir. 15.55 seviyesinin altına kayması halinde 13.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.10-12.70

Satım aralığı: 17.50-19.20

Yabancı Payı (%) : 47.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.81 puan azaldı.

AKSA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 64.8 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 64.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 73.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 64.00-59.50

Satım aralığı: 73.00-75.00

Yabancı Payı (%) : 22.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.42 puan azaldı.

AKSA ENERJİ

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

44.98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 39.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 42.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 46.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.00-33.25

Satım aralığı: 46.25-49.50

Yabancı Payı (%) : 6.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

ATAKTA

142 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 151 seviyesine yönlendirecektir. 142 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 126.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 126.00-119.00

Satım aralığı: 151.00-152.00

Yabancı Payı (%) : 48.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.

EGE ENDÜSTRİ

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

2565.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 3330.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2979.7 seviyesinin altına kayması halinde ise 2565.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2,565.00-2,440.00

Satım aralığı: 3,330.00-3,545.00

Yabancı Payı (%) : 6.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.00 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 30.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 29.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 27.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. 29.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 31.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 29.25-28.50

Satım aralığı: 29.75-30.00

Yabancı Payı (%) : 20.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

YÜKSELİŞTE

24.96 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 24.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 27.50 seviyesine yönelebilir. 24.96 seviyesinin altına sarkmalarda ise 21.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.60-19.30

Satım aralığı: 27.50-33.75

Yabancı Payı (%) : 8.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.13 puan azaldı.

HEKTAŞ

HACİMLİ ÇIKIYOR

29.5 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 29.5 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 35.00 seviyesini test edebilir. 29.5 seviyesinin altına kayması halinde 23.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.50-17.90

Satım aralığı: 35.00-38.50

Yabancı Payı (%) : 7.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.61 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 26.48 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 21.30 seviyesinde bulunurken direnç 29.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.30-19.50

Satım aralığı: 29.75-30.75

Yabancı Payı (%) : 11.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 51.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 60.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 56.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 51.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 51.00-48.75

Satım aralığı: 60.50-61.50

Yabancı Payı (%) : 58.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.40 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 30.96 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 32.36 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 34.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 29.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.50-28.25

Satım aralığı: 34.50-35.75

Yabancı Payı (%) : 20.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.51 puan azaldı.

KOZA ALTIN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 213.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 200 seviyesinin altındaki kapanışlarda 194.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 200 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 206.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 194.00-178.00

Satım aralığı: 206.00-217.00

Yabancı Payı (%) : 19.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12.84 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.20-11.90

Satım aralığı: 12.50-12.60

Yabancı Payı (%) : 12.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

YÜKSELİŞTE

123.4 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 123.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 132.00 seviyesine yönelebilir. 123.4 seviyesinin altına sarkmalarda ise 109.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 109.00-95.00

Satım aralığı: 132.00-141.00

Yabancı Payı (%) : 34.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 14.66 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 15.58 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 16.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 14.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.50-13.60

Satım aralığı: 16.10-17.80

Yabancı Payı (%) : 2.99 Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

PETKİM

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 13.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.80 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 13.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.30 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.80-10.60

Satım aralığı: 14.30-14.80

Yabancı Payı (%) : 14.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

PEGASUS

YÜKSELİŞTE

328.5 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 328.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 367.50 seviyesine yönelebilir. 328.5 seviyesinin altına sarkmalarda ise 275.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 275.00-244.00

Satım aralığı: 367.50-370.00

Yabancı Payı (%) : 29.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.