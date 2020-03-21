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ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 33.92 ile İş Fin.Kir. ve yüzde 5.36 ile Bizim Mağazaları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -37.24 ve yüzde -32.99 ile Klimasan Klima ve Pegasus hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 4.25 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 4.23 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv ve Turizm sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 10.26 azalışla 85,796 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 13,168 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 7.55 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması satış baskısı yaratabilir.

RSI göstergesi 20.06 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 77.44 seviyesinde. CCI göstergesinin -117.24 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 87,591 ve 89,386 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Geri çekilmelerde ise 84,503 ve 83,210 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.07 baz puan artarak yüzde 60.58 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 11.37 seviyesinde bulunuyor.

ASELSAN

DÜŞÜŞTE

24.28 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 21.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 21.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 26.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.30-17.10

Satım aralığı: 26.25-31.50

Yabancı Payı (%) : 29.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 1.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.21 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.61 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.21-1.15

Satım aralığı: 1.61-1.84

Yabancı Payı (%) : 41.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.75 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 1.11 seviyesinin altındaki kapanışlar, 0.95 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 1.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.32 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.95-0.93

Satım aralığı: 1.32-1.52

Yabancı Payı (%) : 35.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 7.93 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.33 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.86 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.33-7.30

Satım aralığı: 8.25-8.90

Yabancı Payı (%) : 41.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.76 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

15.1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 13.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 13.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 16.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.30-11.10

Satım aralığı: 16.40-18.70

Yabancı Payı (%) : 76.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DÜŞÜŞTE

8.92 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.83 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 10.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.28-5.28

Satım aralığı: 10.10-10.60

Yabancı Payı (%) : 52.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

PEGASUS

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 26.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.10 seviyesine doğru gerileyebilir. 26.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 45.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.10-16.90

Satım aralığı: 45.75-61.50

Yabancı Payı (%) : 32.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.30 puan azaldı.

PETKİM

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 3.06 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 2.58 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.58-2.49

Satım aralığı: 3.40-3.80

Yabancı Payı (%) : 15.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

8.39 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.53 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 8.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.85-6.75

Satım aralığı: 8.70-9.55

Yabancı Payı (%) : 64.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.48 puan azaldı.

SODA SANAYİİ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 4.69 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.04 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.04-3.86

Satım aralığı: 5.40-6.00

Yabancı Payı (%) : 29.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

T. HALK BANKASI

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.03 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.42 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.78 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.42-4.38

Satım aralığı: 5.78-6.50

Yabancı Payı (%) : 42.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.

DÜŞÜŞTE

20.8 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 17.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 17.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 23.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.10-12.50

Satım aralığı: 23.60-25.75

Yabancı Payı (%) : 66.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.34 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DÜŞÜŞTE

83 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 68.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 68.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 91.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 56.00-53.50

Satım aralığı: 91.50-106.00

Yabancı Payı (%) : 60.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.15 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DÜŞÜŞTE

8.77 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 10.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.23-5.98

Satım aralığı: 10.50-12.90

Yabancı Payı (%) : 29.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.07 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

DÜŞÜŞTE

17.3 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 15.18 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 15.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 18.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.70-11.90

Satım aralığı: 18.90-24.00

Yabancı Payı (%) : 66.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

GÜÇ KAYBEDİYOR

6.18 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.08 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.07 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.08-4.58

Satım aralığı: 7.13-7.70

Yabancı Payı (%) : 64.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.32 puan azaldı.

T.S.K.B.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 0.98 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 0.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 0.93 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.80-0.78

Satım aralığı: 1.07-1.22

Yabancı Payı (%) : 30.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.28 puan azaldı.