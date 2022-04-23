ENDEKS, ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 12.53 ile Kütahya Porselen ve yüzde 12.44 ile Vakıflar Bankası olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 15.45 ve yüzde 11.81 ile İş GMYO ve İş Fin.Kir. hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 23.85 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 17.22 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.88 azalışla 2,473 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 169 seviyesinde bulunuyor.
Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 49.27 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin orta vadeli ortalamalarının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 68.27 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.74 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 2,534 ve 2,595 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 2,438 ve 2,404 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.31 baz puan azalarak yüzde 36.45 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 22.48 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9.14 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.40-7.65
Satım aralığı: 10.10-10.30
Yabancı Payı (%) : 48.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.
AKSA ENERJİ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 15.96 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 16.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 18.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.30-13.70
Satım aralığı: 18.00-18.80
Yabancı Payı (%) : 6.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
ALARKO HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 26.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 28.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.00-22.20
Satım aralığı: 28.50-31.50
Yabancı Payı (%) : 9.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 64.3 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 69.25 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 73.50 seviyesine yönelebilir. 69.25 seviyesinin altında kapanışlarda 63.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 63.00-57.00
Satım aralığı: 73.50-76.00
Yabancı Payı (%) : 26.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan arttı.
ASELSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
26.94-28.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 27 seviyesinin altında kapanışlarda 25.75 seviyesine gerileyebilir. 28.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.75-24.40
Satım aralığı: 28.25-29.25
Yabancı Payı (%) : 31.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.25 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
İZLENMELİ
84.05 – 90.1 aralığında hareket eden hisse 86.3 seviyesinin altında kapanışlarda 84.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 86.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 88.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 84.00-79.50
Satım aralığı: 88.00-91.00
Yabancı Payı (%) :52.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 3.94 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.43 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.71 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.60-3.24
Satım aralığı: 3.90-4.12
Yabancı Payı (%) : 24.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 11.15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 9.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.48 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.90-8.80
Satım aralığı: 11.40-11.70
Yabancı Payı (%) : 35.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 44.96 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 43.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 43.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 44.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 42.00-37.75
Satım aralığı: 44.25-47.50
Yabancı Payı (%) : 41.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.
TURKCELL
DİRENÇTE ZORLANDI
22.66-23.98 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 22.76 seviyesinin altında kapanışlarda 22.00 seviyesine gerileyebilir. 23.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 23.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.00-21.40
Satım aralığı: 23.30-24.00
Yabancı Payı (%) : 84.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 37.48 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 39.74 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 43.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 35.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 35.50-30.50
Satım aralığı: 43.00-46.00
Yabancı Payı (%) : 34.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
24.66 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 21.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 23.1 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.50-21.40
Satım aralığı: 24.10-24.70
Yabancı Payı (%) : 16.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.92 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
GÜÇ KAYBEDİYOR
87.95 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 76.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 81.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 76.00-75.50
Satım aralığı: 85.00-87.00
Yabancı Payı (%) : 40.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 12.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 12.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.60 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.50-10.20
Satım aralığı: 13.60-13.80
Yabancı Payı (%) : 31.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.97 puan azaldı.
TÜPRAŞ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 262.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 240.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 254 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 240.00-213.00
Satım aralığı: 270.00-285.00
Yabancı Payı (%) : 52.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.77 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
ATAKTA
4.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 4.61 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 3.98 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.98-3.68
Satım aralığı: 5.05-5.13
Yabancı Payı (%) : 1.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
VESTEL
GÜÇ KAYBEDİYOR
30.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 26.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 28.42 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.00-25.50
Satım aralığı: 29.75-31.25
Yabancı Payı (%) : 4.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
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