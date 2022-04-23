ENDEKS, ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 12.53 ile Kütahya Porselen ve yüzde 12.44 ile Vakıflar Bankası olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 15.45 ve yüzde 11.81 ile İş GMYO ve İş Fin.Kir. hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 23.85 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 17.22 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.88 azalışla 2,473 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 169 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 49.27 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin orta vadeli ortalamalarının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 68.27 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.74 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 2,534 ve 2,595 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 2,438 ve 2,404 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.31 baz puan azalarak yüzde 36.45 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 22.48 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 9.65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9.14 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.40-7.65

Satım aralığı: 10.10-10.30

Yabancı Payı (%) : 48.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.

AKSA ENERJİ

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 15.96 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 16.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 18.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.30-13.70

Satım aralığı: 18.00-18.80

Yabancı Payı (%) : 6.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 26.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 28.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.00-22.20

Satım aralığı: 28.50-31.50

Yabancı Payı (%) : 9.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 64.3 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 69.25 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 73.50 seviyesine yönelebilir. 69.25 seviyesinin altında kapanışlarda 63.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 63.00-57.00

Satım aralığı: 73.50-76.00

Yabancı Payı (%) : 26.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan arttı.

ASELSAN

DİRENÇTE ZORLANDI

26.94-28.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 27 seviyesinin altında kapanışlarda 25.75 seviyesine gerileyebilir. 28.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.75-24.40

Satım aralığı: 28.25-29.25

Yabancı Payı (%) : 31.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.25 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

İZLENMELİ

84.05 – 90.1 aralığında hareket eden hisse 86.3 seviyesinin altında kapanışlarda 84.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 86.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 88.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 84.00-79.50

Satım aralığı: 88.00-91.00

Yabancı Payı (%) :52.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 3.94 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.43 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.71 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.60-3.24

Satım aralığı: 3.90-4.12

Yabancı Payı (%) : 24.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.70 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 11.15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 9.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.48 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.90-8.80

Satım aralığı: 11.40-11.70

Yabancı Payı (%) : 35.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 44.96 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 43.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 43.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 44.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 42.00-37.75

Satım aralığı: 44.25-47.50

Yabancı Payı (%) : 41.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.

TURKCELL

DİRENÇTE ZORLANDI

22.66-23.98 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 22.76 seviyesinin altında kapanışlarda 22.00 seviyesine gerileyebilir. 23.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 23.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.00-21.40

Satım aralığı: 23.30-24.00

Yabancı Payı (%) : 84.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 37.48 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 39.74 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 43.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 35.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 35.50-30.50

Satım aralığı: 43.00-46.00

Yabancı Payı (%) : 34.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

GÜÇ KAYBEDİYOR

24.66 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 21.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 23.1 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 21.50-21.40

Satım aralığı: 24.10-24.70

Yabancı Payı (%) : 16.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.92 puan azaldı.

TOFAŞ OTO. FAB.

GÜÇ KAYBEDİYOR

87.95 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 76.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 81.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76.00-75.50

Satım aralığı: 85.00-87.00

Yabancı Payı (%) : 40.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 12.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 12.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.60 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.50-10.20

Satım aralığı: 13.60-13.80

Yabancı Payı (%) : 31.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.97 puan azaldı.

TÜPRAŞ

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 262.2 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 240.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 254 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 240.00-213.00

Satım aralığı: 270.00-285.00

Yabancı Payı (%) : 52.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.77 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI

ATAKTA

4.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 4.61 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 3.98 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.98-3.68

Satım aralığı: 5.05-5.13

Yabancı Payı (%) : 1.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

VESTEL

GÜÇ KAYBEDİYOR

30.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 26.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 28.42 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 26.00-25.50

Satım aralığı: 29.75-31.25

Yabancı Payı (%) : 4.44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.