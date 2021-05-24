ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 33.59 ile Fenerbahçe Futbol ve yüzde 33.23 ile Jantsa Jant Sanayi olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.40 ve yüzde 4.92 ile Ereğli Demir Çelik ve Kartonsan hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.96 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 4.01 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv Yan Sanayi sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.48 yükselişle 1,452 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 173 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 16.59 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 57.42 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.86 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,460 ve 1,467 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,447 ve 1,441 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.06 baz puan artarak yüzde 42.29 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.26 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 5.06 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.00-4.86

Satım aralığı: 5.38-5.70

Yabancı Payı (%) : 51.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.

ALKİM KİMYA

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 16.13 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.20-15.70

Satım aralığı: 16.60-17.50

Yabancı Payı (%) : 14.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

FORD OTOSAN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 180.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 162.86 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 172.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 171.00-162.00

Satım aralığı: 180.00-185.00

Yabancı Payı (%) : 68.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.

GARANTİ BANKASI

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 7.75 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 8.16 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.65 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.48 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.48-7.25

Satım aralığı: 8.65-9.20

Yabancı Payı (%) : 50.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.

GÜBRE FABRİKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 62 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 66.15 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 61.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 61.50-55.50

Satım aralığı: 63.00-69.00

Yabancı Payı (%) : 9.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

HEKTAŞ

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.93 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.67 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.90-8.40

Satım aralığı: 10.40-10.90

Yabancı Payı (%) : 4.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.37 puan arttı.

İHLAS GAYRİMENKUL

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

1.08 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 0.98 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.07 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.03-0.99

Satım aralığı: 1.07-1.15

Yabancı Payı (%) : 2.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

İHLAS HOLDİNG

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 0.62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 0.61 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 0.62 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 0.60-0.52

Satım aralığı: 0.62-0.70

Yabancı Payı (%) : 1.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 13.72 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 14.46 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 15.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.90-12.25

Satım aralığı: 15.60-16.50

Yabancı Payı (%) : 7.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.03 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.28 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.96 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.96-4.86

Satım aralığı: 5.28-5.53

Yabancı Payı (%) : 32.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.

İŞ FİN.KİR.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

3.16 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 3.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 3.31 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.16 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.16-3.05

Satım aralığı: 3.40-3.70

Yabancı Payı (%) : 2.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

KARDEMİR (D)

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 8.39 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 7.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.70-7.43

Satım aralığı: 8.65-8.95

Yabancı Payı (%) : 34.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.10 puan arttı.

KARSAN OTOMOTİV

ATAKTA

4.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 4.84 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 3.84 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.84-3.14

Satım aralığı: 5.63-8.05

Yabancı Payı (%) : 1.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.

KARTONSAN

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 67.3 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 57.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 68.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57.50-55.50

Satım aralığı: 68.50-74.00

Yabancı Payı (%) : 1.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 19.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 19.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 19.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.50-18.20

Satım aralığı: 19.80-20.10

Yabancı Payı (%) : 66.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.

KOZA ALTIN

İZLENMELİ

127.6 – 133.7 aralığında hareket eden hisse 128.4 seviyesinin altında kapanışlarda 118.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 128.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 139.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 118.00-110.00

Satım aralığı: 139.00-162.00

Yabancı Payı (%) : 24.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

YÜKSELİŞTE

17.33 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 17.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 19.10 seviyesine yönelebilir. 17.33 seviyesinin altına sarkmalarda ise 14.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.60-14.00

Satım aralığı: 19.10-21.10

Yabancı Payı (%) : 28.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.