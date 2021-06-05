ENDEKSTE HAREKET YATAY

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14.29 ile Esenboğa Elektrik ve yüzde 14.00 ile İhlas Gayrimenkul olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 16.27 ve yüzde 12.30 ile Karsan Otomotiv ve Bera Holding hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.52 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 6.24 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin yükselişinde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.76 yükselişle 1,433 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 166 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 15.09 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 51.88 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.17 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 1,428 ve 1,424 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,436 ve 1,440 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.19 baz puan azalarak yüzde 41.92 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.96 seviyesinde bulunuyor.

FORD OTOSAN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 169.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 173.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 193.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 173.00-171.00

Satım aralığı: 193.00-206.00

Yabancı Payı (%) : 68.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.71 puan arttı.

GARANTİ BANKASI

İZLENMELİ

7.93 – 8.15 aralığında hareket eden hisse 8.1 seviyesinin altında kapanışlarda 7.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.90-7.33

Satım aralığı: 8.20-8.70

Yabancı Payı (%) : 49.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.99 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 59.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 57.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 61.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 57.00-56.00

Satım aralığı: 61.50-65.50

Yabancı Payı (%) : 8.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.65 puan azaldı.

ŞEKERBANK

İZLENMELİ

1.09 – 1.14 aralığında hareket eden hisse 1.12 seviyesinin altında kapanışlarda 1.09 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.09-1.02

Satım aralığı: 1.14-1.25

Yabancı Payı (%) : 2.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.

ŞİŞE CAM

İZLENMELİ

7.67 – 8.16 aralığında hareket eden hisse 8.07 seviyesinin altında kapanışlarda 7.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.80-7.45

Satım aralığı: 8.35-8.75

Yabancı Payı (%) : 27.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

GÜÇ KAYBEDİYOR

11.34 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.40 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 10.92 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.40-10.12

Satım aralığı: 11.60-12.10

Yabancı Payı (%) : 38.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

T. HALK BANKASI

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 4.47 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 4.82 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.08 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.42 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.42-4.35

Satım aralığı: 5.08-5.33

Yabancı Payı (%) : 6.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

1.33 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.37 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.33 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.33-1.25

Satım aralığı: 1.40-1.52

Yabancı Payı (%) : 11.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.00 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 23.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 29.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 25.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.70 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 23.70-21.80

Satım aralığı: 29.00-30.00

Yabancı Payı (%) : 49.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

TEKFEN HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.41 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.70-13.90

Satım aralığı: 15.60-16.00

Yabancı Payı (%) : 23.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.95 puan azaldı.

TURKCELL

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 15.74 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.50-15.00

Satım aralığı: 16.50-16.85

Yabancı Payı (%) : 82.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.

TÜPRAŞ

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 97.1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 103 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 108.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 98.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 98.50-93.00

Satım aralığı: 108.00-109.00

Yabancı Payı (%) : 35.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

ALICILAR GÜÇLÜ

13.06 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 14.90 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 14.04 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.30-12.60

Satım aralığı: 14.90-15.10

Yabancı Payı (%) : 27.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 6.87 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.23 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.83-6.65

Satım aralığı: 7.23-7.25

Yabancı Payı (%) : 44.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan arttı.

TÜRKİYE SİGORTA

DİRENÇTE ZORLANDI

5.12-5.37 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.14 seviyesinin altında kapanışlarda 4.92 seviyesine gerileyebilir. 5.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.43 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.92-4.75

Satım aralığı: 5.43-5.63

Yabancı Payı (%) : 2.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI

İZLENMELİ

3.52 – 3.66 aralığında hareket eden hisse 3.61 seviyesinin altında kapanışlarda 3.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.50-3.25

Satım aralığı: 3.68-3.85

Yabancı Payı (%) : 4.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

VESTEL

DİRENÇTE ZORLANDI

30.54-32.12 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 31.16 seviyesinin altında kapanışlarda 29.29 seviyesine gerileyebilir. 31.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 31.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.75-28.50

Satım aralığı: 31.50-34.50

Yabancı Payı (%) : 11.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.