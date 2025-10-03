ARA
Bakanlık duyurdu: Yarın ulaşıma açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir Kaman'daki 3 kara yolu projesinin resmi açılışının yarın yapılacağını duyurdu. Çalışmalar, özellikle bayram ve tatil dönemlerinde şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak.


Bakanlık duyurdu: Yarın ulaşıma açılıyor

Bakan Uraloğlu, "Toplamda yaklaşık 2,7 milyar liralık yatırımla Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirdik" ifadesini kullandı. İşte Uraloğlu'nun paylaştığı bilgiler:

 

2.7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

2.7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Uraloğlu, söz konusu projelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kaman Çevre Yolu ve Kaman Giriş Farklı Seviyeli Kavşağı, Kaman-Savcılı-Kırşehir Yolu'nun Savcılı-Kırşehir kesimiyle Kaman Şehir Geçişi projelerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, "Toplamda yaklaşık 2,7 milyar liralık yatırımla Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirdik." bilgisini verdi.

 

48 KİLOMETRELİK KESİMİ TAMAMLANDI

48 KİLOMETRELİK KESİMİ TAMAMLANDI

Uraloğlu, Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle 6,6 kilometre uzunluğundaki Kaman Çevre Yolu'nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdiklerine dikkati çekerek şunları ifade etti: "Bu kapsamda şehir merkeziyle çevre yolunu bağlayan noktada köprülü kavşak inşa ederek trafiğin kesintisiz ve güvenli akışını sağladık. Proje kapsamında 35 metre uzunluğunda 1 köprü ve 1000 metre uzunluğunda kavşak kolları yaptık."

70,5 kilometre uzunluğundaki Kaman-Savcılı-Kırşehir İl Yolu'nun 48,2 kilometrelik Savcılı-Kırşehir kesimini tamamladıklarını belirten Uraloğlu, yolun platform genişliğini 7-8 metreden 10-12 metreye çıkardıklarını bildirdi.

ORTALAMA HIZ 30-50'DEN 90 KİLOMETREYE ÇIKIYOR

ORTALAMA HIZ 30-50'DEN 90 KİLOMETREYE ÇIKIYOR

Uraloğlu, geometrik standartları yükselttikleri yolda ortalama hızın 30-50 kilometreden 90 kilometreye ulaştırıldığına işaret ederek, "Bu sayede güzergahı kullanan araçların Ankara-Niğde Otoyolu ve Kapadokya bağlantısı kolaylaştı. Projenin tamamının hizmete alınmasıyla zamandan 149 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 178 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1787 ton azaltılacak." ifadesini kullandı.

BAYRAM VE TATİL DÖNEMLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALACAK

BAYRAM VE TATİL DÖNEMLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALACAK

3,7 kilometre uzunluğundaki Kaman şehir geçişinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında yenilendiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Güzergahtaki 2 hemzemin kavşak ile üstyapı ve sanat yapıları elden geçirilerek ulaşım konforunu artırdık. Çalışma, özellikle bayram ve tatil dönemlerinde, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak, Kaman'ın sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak."
