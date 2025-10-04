Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket (26 Eylül-3 Ekim)

Borsada geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi açıklaması yapan şirketler şöyle:
1 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile TD SYNNEX Turkey Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Prolink Mümessillik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TD SYNNEX Türkiye) arasında bir iş ortaklığı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır.
TD SYNNEX Corporation, 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren, yaklaşık 23.000 çalışanı olan, bilgi teknolojileri dağıtımı ve çözümleri alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir. Şirketin ürün ve çözüm portföyünde; bulut teknolojileri, siber güvenlik, veri analitiği, yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti (IoT), mobilite, ağ çözümleri ve hibrit bulut altyapıları gibi teknoloji alanlarına yönelik geniş kapsamlı çözümler yer almaktadır.
TD SYNNEX Türkiye ile akdedilen bu sözleşme kapsamında, TD SYNNEX Türkiye'nin temsilcisi olduğu söz konusu teknoloji ürünleri ve çözümleri Şirketimize münhasırlık olmadan tedarik edilecek; ilgili ürünlerin satış ve hizmet paketleri müşterilere Şirketimiz tarafından sunulacaktır.
Gerçekleştirilen bu iş birliğinin, Odine'in stratejik hedeflerine paralel olarak çözüm portföyünün ileri teknoloji alanlarında genişlemesine, hizmet çeşitliliğinin artmasına, kanal yapısının güçlenmesine ve operasyonel esnekliğin gelişmesine katkı sağlayarak büyüme hedeflerini desteklemesi beklenmektedir.
2 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. (EMKEL)
Şirketten bu hafta yapılan iki açıklama şöyle:
- Şirketimiz, yurt dışında yerleşik bir müşterisinden 433.015 Euro ve 190.725 Euro tutarlarında olmak üzere iki ayrı sipariş almıştır. Bu siparişlerin toplam tutarı 623.740 Euro'dur. Söz konusu siparişler, şirketimizin uluslararası satışlarına ve finansal performansına olumlu katkı sağlayacaktır.
- Şirketimiz, yurt içinde yerleşik bir müşterisinden, yurt dışında gerçekleştirilen bir proje kapsamında, 2.460.000 ABD Doları tutarında sipariş almıştır.
3 CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CVKMD)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVK Madencilik) ile küresel emtia şirketi Trafigura Pte. Ltd. ("Trafigura") arasında başlatılan stratejik işbirliğinin devamı olarak bağlı ortaklığımız Hayri Ögelman Madencilik A.Ş. ile Trafigura arasında krom satışına yönelik off-take (ön alım) anlaşması yapılmıştır.
Bu anlaşma ile; Ekim 2025 ve Ocak 2026 Aralik döneminde yapılacak krom cevheri teslimatları karşılığında bağlı ortaklığımıza 25,02 milyon ABD Doları (Yaklaşık 1,04 milyar TRY) tutarında sözleşme imzalamıştır. Krom cevherinin nihai satış fiyatı, piyasa endekslerine göre belirlenecektir.
Trafigura ile yapılan stratejik ortaklık, krom sektöründeki konumumuzu güçlendirmemize yardımcı olacaktır. Bu stratejik işbirliği aynı zamanda bağlı ortaklığımızla birlikte CVK Madencilik'in madencilik sektöründeki uluslararası pazarlama ve ihracat portföyünü de güçlendirmektedir.
4 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK)
Şirketten bu hafta yapılan iki açıklama şöyle:
- Şirketimiz ile yurtiçinde IT sektöründe faaliyet gösteren bir özel sektör kuruluşu arasında, bilişim altyapısı ve yazılım çözümleri tedarikine yönelik olarak toplam KDV Dahil 123.896.617,28 TL tutarında satış anlaşması yapılmıştır. Bu satış, Şirketimizin entegratör kimliği, yüksek mühendislik kapasitesi, yazılım geliştirme ve Ar-Ge kabiliyeti ile şekillenen teknolojik çözümlerine duyulan güveni yansıtmaktadır. Söz konusu sözleşmenin, 2025 yılı finansal performansımıza ve yıl sonu hedeflerimize olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
- 01.10.2025 tarihinde gönderilen özel durum açıklamamız Yeni İş İlişkisi şablonu kullanılarak tekrar gönderilmektedir. Şirketimiz, Türkiye genelinde kamu güvenliği altyapısının güçlendirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen "EGM Merkez Birimleri Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Kurulum ve Modernizasyon Alımı" ihalesini kazanmış olup, söz konusu işe ilişkin KDV hariç 3.495.000 TL bedelli sözleşme için imzaya davet edilmiştir. Söz konusu işin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanarak teslim edilmesi hedeflenmektedir.
Link Bilgisayar olarak;
• Ulusal güvenlik alanında edindiğimiz entegratör tecrübemiz,
• Sürekli geliştirdiğimiz ileri teknolojiye dayalı çözümlerimiz,
• Ar-Ge faaliyetlerimizle güçlenen mühendislik kapasitemiz ve
• Stratejik vizyonumuz
sayesinde, kamu güvenliği ve kritik altyapılarda katma değer üretmeye devam etmekteyiz.
5 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Hollanda'da faaliyet gösteren bir firma ile vinç üretimi ve teslimi konusunda toplam 732.000 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamış olup, söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin Mart 2026'da tamamlanması planlanmaktadır.
6 BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. (BURCE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurt içindeki bir müşterimiz arasında 1.570.000 Usd tutarlı, 2025-2026 yılı içerisinde teslim edilecek "Agrega Kırma Eleme Tesisi İmalatı" temini konusunda sipariş almıştır
7 GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Kazakistan'da Meyve Konsantresi, Püre ve Püre konsantre Fabrikası kurulması
projesini yürütmek üzere oluşturulan uluslararası bir konsorsiyumda Proje Yürütücüsü olarak
yer almış olup, bu kapsamda bir sözleşme imzalamıştır.
Proje kapsamında:
Şirketimiz, Kazakistanlı bir yatırımcı için kurulacak fabrikanın proses makine ve
ekipmanlarının seçimi, tedariği ve kurulumu faaliyetlerinden sorumlu olacaktır,
Göknur A.Ş.'nin sahip olduğu kurulum ve operasyon bilgi birikimi projede
kullanılacaktır,
Fabrikanın meyve işleme kapasitesi 160.000 ton/yıl olarak planlanmaktadır,
Şirketimiz, yeni kurulacak fabrikanın üreteceği ürünler için piyasa koşullarında
belirlenecek fiyatlar üzerinden alım garantisi ("off-take") vermiştir,
Projenin yaklaşık 8 ay içerisinde tamamlanarak 2026 sezonuna yetişmesi
hedeflenmektedir,
Fabrikanın yatırım maliyetinin yaklaşık 18 milyon ABD doları olacağı öngörülmekte
olup, yatırımın finansmanı Kazakistanlı yatırımcı tarafından karşılanacak ve
Şirketimiz açısından doğrudan bir yatırım maliyeti bulunmayacaktır.
Bu iş birliği ile Şirketimiz, sektördeki teknolojik birikim ve tecrübelerini uluslararası ölçekte
değerlendirme imkânı bulacak; ayrıca ürün alım garantisi sayesinde Kazakistan'da kurulacak
fabrikanın üretimi ile Şirketimizin hammadde ve ürün tedarik zincirinde çeşitlenme ve
süreklilik sağlanması amaçlanmaktadır.
8 HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)
Açıklama şöyle:
Yenilenebilir enerji sektöründe globaldeki güçlü konumunu korumaya devam eden Şirketimiz, Umman Krallığında kurulacak olan 240 MW kapasiteli rüzgâr çiftliği projesi kapsamında; projeye ilişkin 36 adet rüzgâr türbini ve tüm ekipmanlarının Duqm limanından Nimr sahasına taşınması ve liman hizmetlerinin sunulmasına yönelik sözleşme imzalamıştır.
Umman Krallığındaki ikinci büyük rüzgâr çiftliği olan söz konusu projede verilecek hizmetin süresi 5 ay olup, imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 8.445.000 USD'dir.
9 FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurtiçi yerleşik özel bir şirketten toplam süresi 36 (otuzaltı) ay olan anahtar teslim bir yazılım projesinin uçtan uca geliştirilmesi, devreye alınması garanti bakım ve onarımı için 299.824.010,00 +KDV TL bedel üzerinden sipariş almıştır Proje çalışmalarına Ekim ayı içerisinde başlanacaktır.