Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 9 şirket (26 Eylül-3 Ekim)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz ile TD SYNNEX Turkey Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Prolink Mümessillik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TD SYNNEX Türkiye) arasında bir iş ortaklığı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır.



TD SYNNEX Corporation, 100'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren, yaklaşık 23.000 çalışanı olan, bilgi teknolojileri dağıtımı ve çözümleri alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir. Şirketin ürün ve çözüm portföyünde; bulut teknolojileri, siber güvenlik, veri analitiği, yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti (IoT), mobilite, ağ çözümleri ve hibrit bulut altyapıları gibi teknoloji alanlarına yönelik geniş kapsamlı çözümler yer almaktadır.

TD SYNNEX Türkiye ile akdedilen bu sözleşme kapsamında, TD SYNNEX Türkiye'nin temsilcisi olduğu söz konusu teknoloji ürünleri ve çözümleri Şirketimize münhasırlık olmadan tedarik edilecek; ilgili ürünlerin satış ve hizmet paketleri müşterilere Şirketimiz tarafından sunulacaktır.

Gerçekleştirilen bu iş birliğinin, Odine'in stratejik hedeflerine paralel olarak çözüm portföyünün ileri teknoloji alanlarında genişlemesine, hizmet çeşitliliğinin artmasına, kanal yapısının güçlenmesine ve operasyonel esnekliğin gelişmesine katkı sağlayarak büyüme hedeflerini desteklemesi beklenmektedir.