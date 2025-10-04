Tekfen Holding'den KAP'a pay devi açıklaması var

Açıklamaya göre Berker Ailesi'nin Tekfen Holding’deki yüzde 25,23 oranındaki hissesinin Can Kültür'e devrine Rekabet Kurumu’nca tarafından onay verildi. Böylece TMSF yönetimindeki Can Holding, Tekfen Holding’in en büyük ortağı haline geldi. Tekfen Holding'den bugün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş. (Can Kültür AŞ) tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde yapılan bildirim ile Meltem Berker ve Nilgün Şebnem Berker arasında; Şirketimiz sermayesinin %25,23 oranındaki kısmını temsil eden 93.367.143 adet payın, devralınmasına ilişkin olarak 10.04.2025 tarihinde anlaşmaya varıldığı ve aynı tarihte taraflar arasında pay devir sözleşmesi imzalandığı, bu pay devir işleminin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında izne tabi bir devir işlemi olduğu, bahse konu pay devrine ilişkin iznin alınması için usulüne uygun bir şekilde Rekabet Kurumuna gerekli başvuru yapılacağı açıklanmış idi.

KAYYIM ATANMIŞTI

Aradan geçen süre içinde Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 10.09.2025 tarihli ve 2025/7178 D. İş sayılı kararıyla aralarında Can Kültür A.Ş.'nin de bulunduğu çok sayıda şirket için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirilmiştir.

REKABET KURUMU ONAYLADI



TMSF Fon Kurulu tarafından atanan Can Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Şirketimize yapılan bildirime göre; Rekabet Kurumu'nun yukarıda belirtilen başvuruyu onaylamasını takiben Şirketimiz sermayesinin %25,23'ünü temsil eden hisse devir işlemleri taraflar arasında tamamlanmış olup, Can Kültür AŞ'nin Şirketimiz sermayesi içindeki payı %17,56'dan %42,796'ya ve toplam 158.345.113,57 adet hisseye yükselmiştir.

